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Gazze'de sivil katliamı sürüyor: Katil İsrail’in hava saldırısında biri çocuk 5 can kaybı!

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Gazze'de sivil katliamı sürüyor: Katil İsrail’in hava saldırısında biri çocuk 5 can kaybı!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bir evi hedef aldığı hava saldırısında, biri çocuk 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

#1
Foto - Gazze'de sivil katliamı sürüyor: Katil İsrail’in hava saldırısında biri çocuk 5 can kaybı!

Filistin resmi haber ajnası WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, kuzeydeki Gazze kentinin en-Nasr Mahallesi'nde bir evi hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

#2
Foto - Gazze'de sivil katliamı sürüyor: Katil İsrail’in hava saldırısında biri çocuk 5 can kaybı!

Haberde, İsrail'in eve düzenlediği saldırı sonucu biri kız çocuğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edildi.

#3
Foto - Gazze'de sivil katliamı sürüyor: Katil İsrail’in hava saldırısında biri çocuk 5 can kaybı!

Bölgedeki hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail'in Nasr Mahallesi'ne yönelik saldırısında biri kız çocuğu en az 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

#4
Foto - Gazze'de sivil katliamı sürüyor: Katil İsrail’in hava saldırısında biri çocuk 5 can kaybı!

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünce yapılan açıklamada da İsrail'in Nasr Mahallesi'nde bombaladığı evde yaşamını yitiren ve yaralanan vatandaşların tahliyesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

#5
Foto - Gazze'de sivil katliamı sürüyor: Katil İsrail’in hava saldırısında biri çocuk 5 can kaybı!

İsrail'in sabah saatlerinde Gazze kentinde sivillerin toplandığı bir noktaya insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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