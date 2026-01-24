Türkiye'nin ilk milli jet uçağı HÜRJET -21 derecelik dondurucu sınavından geçti Hürjet'e Erzurum testi

HÜRJET’in Erzurum'un sıfırın altında 21 dereceye varan dondurucu soğuklarında test edilmesi, uçağın sadece ideal hava koşullarında değil, dünyanın en zorlu iklimlerinde bile görev yapabileceğini kanıtladı. Bu durum, uçağın hem yer operasyonlarında hem de gökyüzündeki manevralarında sistemlerinin donma veya performans kaybı yaşamadan çalıştığını tescilledi.