Dünya
13
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

2025 yılında dünyada en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu. İşte o liste...

#1
Foto - Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

Liste, uluslararası ziyaretçi sayısına göre sıralandı.

#2
Foto - Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

EN ÇOK TURİST AĞIRLAYAN 10 ŞEHİR

#3
Foto - Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

10. KUALA LUMPUR (MALEZYA) 17 MİLYON 300 BİN

#4
Foto - Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

9. PARİS (FRANSA) 18 MİLYON 300 BİN

#5
Foto - Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

8. ANTALYA 18 MİLYON 600 BİN

#6
Foto - Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

7. MEKKE (SUUDİ ARABİSTAN) 18 MİLYON 700 BİN

#7
Foto - Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

6. DUBAİ (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ) 19 MİLYON 500 BİN

#8
Foto - Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

5. İSTANBUL 19 MİLYON 700 BİN

#9
Foto - Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

4. MAKAO (MAKAO, ÇİN ÖZERK BÖLGESİ) 20 MİLYON 400 BİN

#10
Foto - Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

3. LONDRA (BİRLEŞİK KRALLIK) 22 MİLYON 700 BİN

#11
Foto - Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

2. HONG KONG (HONG KONG, ÇİN ÖZERK BÖLGESİ) 23 MİLYON 200 BİN

#12
Foto - Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!

1. BANGKOK (TAYLAND) 30 MİLYON 300 BİN/ kaynak: haber7

