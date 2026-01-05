Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!
2025 yılında dünyada en çok ziyaret edilen şehirler belli oldu. İşte o liste...
Liste, uluslararası ziyaretçi sayısına göre sıralandı.
EN ÇOK TURİST AĞIRLAYAN 10 ŞEHİR
10. KUALA LUMPUR (MALEZYA) 17 MİLYON 300 BİN
9. PARİS (FRANSA) 18 MİLYON 300 BİN
8. ANTALYA 18 MİLYON 600 BİN
7. MEKKE (SUUDİ ARABİSTAN) 18 MİLYON 700 BİN
6. DUBAİ (BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ) 19 MİLYON 500 BİN
5. İSTANBUL 19 MİLYON 700 BİN
4. MAKAO (MAKAO, ÇİN ÖZERK BÖLGESİ) 20 MİLYON 400 BİN
3. LONDRA (BİRLEŞİK KRALLIK) 22 MİLYON 700 BİN
2. HONG KONG (HONG KONG, ÇİN ÖZERK BÖLGESİ) 23 MİLYON 200 BİN
1. BANGKOK (TAYLAND) 30 MİLYON 300 BİN/ kaynak: haber7
