Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Kiralık konut değerlerinde en az yükselme yaşanan il ise 44’lük artışla Adana oldu. “Adana'da deprem bölgesine yakın ve çok göç alan bir ilimiz olmasına rağmen kritik bir artış gözlemlenmiyor” diyen Öğüt, “Bunu olumlu bir tablo olarak yorumlayabiliriz.