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Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

2023-06-17 16:42:45
Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi Türkiye'nin değer artışı haritasını resmen değiştirdi.

#1
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan deprem Türkiye'nin değer artışı haritasını değiştirdi. Bugüne kadar ağırlıkla değer artışında Ege ve Akdeniz şehirleri önde giderken, büyük felaket sonrası deprem riski düşük olan iller yükselişe geçti.

#2
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Endeksa’nın Türkiye’de en fazla değer artışı yaşayan 10 şehri listesine göre, son bir yılda yüzde 172’lik değer artışıyla Kırklareli ilk sırada yer alırken, Edirne yüzde 160 artışla listede ikinci sırada yer aldı.

#3
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Özellikle İstanbulluların yoğun ilgisi nedeniyle Kırklareli’nde ortalama satılık konut fiyatları 1 milyon 849 bin TL, Edirne’de 2 milyon 51 bin TL oldu.

#4
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Depremden etkilenen Hatay’da yüzde 157’lik değer artışıyla 3’üncü sırada yer alırken, Hatay’ı sırasıyla yüzde 146’lık artışla Kırıkkale ve yüzde 145’lik artışla Malatya izledi.

#5
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Listenin kalan yarısını ise Karadeniz Bölgesi’nden sırasıyla Zonguldak, Karabük, Rize, Kastamonu ve Sinop doldurdu. Depremden en az etkilenecek bölgelerin başında gösterilen Karadeniz şehirleri, özellikle Marmara bölgesinde yaşayan yöre halkı başta olmak üzere, birçok yerden ilgi görmeye başladı.

#6
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Taleple birlikte birçok şehirde satılık konut stoklarının azaldığı dikkat çekiyor.

#7
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Endeksa’nın Mayıs 2023 verilerine göre, azalan stok nedeniyle Türkiye’de son bir yılda kiralık konutlarda en fazla yükselme yüzde 249’luk artışla deprem illeri Hatay ve Malatya’da oldu. Hatay ve Malatya’yı yüzde 230’luk artışla Kahramanmaraş takip etti.

#8
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Değer artışlarıyla ilgili konuşan Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “2023 Şubat ayında Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve on bir ili etkileyen depremin etkileri konut piyasasında da hissedildi.

#9
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Mayıs 2023 verilerine göre, Türkiye’de son bir yılda kiralık konutlarda en fazla değer artışı görülen ilk üç il depremden etkilenen Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş oldu.

#10
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Kiralık konut değerlerinde artış görülen depremden etkilenen illerde yıllık kiralık konut stokunda belirgin bir düşüş kaydedildi” dedi.

#11
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Satılık konutta en düşük yükseliş Gaziantep'te oldu. İlde yıllık artış yüzde 66 olarak gerçekleşirken, Gaziantep’te ortalama satılık konut fiyatı 1 milyon 89 bin TL’ye ulaştı. Görkem Öğüt, ildeki kayıpları deprem felaketinin olumsuz etkisinden kaynaklandığını kaydetti. Öğüt şöyle konuştu:

#12
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

“Gaziantep’i yüzde 70’lik artışla yine depremden etkilenen bir bölge olan Kilis takip ediyor. Son olarak Aydın yüzde 76’lık artış ile en az değer artışı olan üçüncü kentimiz olarak görülüyor.”

#13
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Kiralık konut değerlerinde en az yükselme yaşanan il ise 44’lük artışla Adana oldu. “Adana'da deprem bölgesine yakın ve çok göç alan bir ilimiz olmasına rağmen kritik bir artış gözlemlenmiyor” diyen Öğüt, “Bunu olumlu bir tablo olarak yorumlayabiliriz.

#14
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Adana’yı yüzde 55’lik artışla Muğla ve yüzde 68’lik artışla Antalya takip ediyor. Sıralanan iller arasında kiralık konut fiyatı ortalaması en yüksek olan il 23 bin 189 TL ile Muğla olurken, Düzce 4 bin 476 TL ile en düşük ortalama ile son sırada yer alıyor” bilgisini verdi.

#15
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Yaz dönemine girilmesiyle birlikte Muğla ve Antalya gibi turistik illerde aylık ortalama kira değeri değişimi yükselişe geçerken, kiralık stokları azalma gösterdi.

#16
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

Önümüzdeki üç ay boyunca bu bölgelerdeki kira değer değişiminin daha yüksek seviyelerde gözlemlenebileceğini belirtilirken, yıllık değer değişim oranının diğer illere göre bir nebze düşük kalacağı öngörülüyor. Konuyla ilgili sebepleri değerlendiren Görkem Öğüt şöyle konuştu:

#17
Foto - Türkiye'nin haritası değişti! 5 şehir uçtu gitti

“Bu illerimizdeki kira fiyatlarının doygunluk seviyesine yakın olması ve dönemsel ilgi görmesi sebebi ile yıllık ortalamasına bakıldığında, kış aylarının yaz dönemi seviyesinde seyretmemesinin getirdiği denge olduğu söylenebilir” dedi.

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