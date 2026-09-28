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Türkiye'nin hamlesi düşman ülkede alarm zillerini çaldırdı: Köşeye sıkışıyoruz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye'nin hamlesi düşman ülkede alarm zillerini çaldırdı: Köşeye sıkışıyoruz

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru stratejik hamleleri bir ülkede paniğe neden oldu. Ülke basını, "Türkiye'ye karşı köşeye sıkışıyoruz" yorumunu yaptı.

#1
Foto - Türkiye'nin hamlesi düşman ülkede alarm zillerini çaldırdı: Köşeye sıkışıyoruz

İsrail basını, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları mutabakatı ve Doğu Akdeniz'deki artan askeri ve diplomatik etkinliğinin İsrail'in bölgedeki stratejik planlarını etkilediğini yazdı.

#2
Foto - Türkiye'nin hamlesi düşman ülkede alarm zillerini çaldırdı: Köşeye sıkışıyoruz

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail güvenlik bürokrasisi, Ankara'nın Doğu Akdeniz ve Libya'ya yönelik adımlarını İsrail'i kısıtlayan ve bölgesel olarak yalnızlaştıran hamleler olarak değerlendiriyor.

#3
Foto - Türkiye'nin hamlesi düşman ülkede alarm zillerini çaldırdı: Köşeye sıkışıyoruz

Haberde, 2019 yılında Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Girit ve Rodos dahil Yunan adaları zincirini devre dışı bırakarak Türkiye kıyılarından Libya kıyılarına uzanan bir koridor oluşturduğu öne sürüldü.

#4
Foto - Türkiye'nin hamlesi düşman ülkede alarm zillerini çaldırdı: Köşeye sıkışıyoruz

Türkiye'nin bölgedeki askeri faaliyetleriyle birlikte bu durumun Akdeniz'deki dengeleri değiştirdiği iddia edildi. Gazete ayrıca Türkiye'nin Libya'ya sağladığı askeri desteğin karşılığında Libya limanlarında mevcudiyet, hava varlığı ve Libya sahasında enerji kaynakları arama hakları elde ettiğini ileri sürdü.

#5
Foto - Türkiye'nin hamlesi düşman ülkede alarm zillerini çaldırdı: Köşeye sıkışıyoruz

Haberde, ortaya çıkan güvenlik tablosunun Türkiye'ye bölgedeki askeri altyapısını geliştirme ve kendi sınırlarının ötesinde hem askeri hem de sivil faaliyetleri aksatma imkanı sağladığı iddia edildi.

#6
Foto - Türkiye'nin hamlesi düşman ülkede alarm zillerini çaldırdı: Köşeye sıkışıyoruz

Jerusalem Post'un haberinde, söz konusu durumun İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne, oradan Yunanistan üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan doğal gaz boru hattı projesini etkileyebileceği öne sürüldü.

#7
Foto - Türkiye'nin hamlesi düşman ülkede alarm zillerini çaldırdı: Köşeye sıkışıyoruz

İsrail'in ithalatının yüzde 98'inin deniz yoluyla gerçekleştirildiğine dikkat çekilen haberde, Tel Aviv'in Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden endişe duyduğu aktarıldı. TÜRKİYE GAZETESİ Haberde, İsrailli yetkililerin mevcut durumu "Türkiye, İsrail'i köşeye sıkıştırıyor" şeklinde değerlendirdiği belirtildi.

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