Türkiye'nin ölümcül P-8 Poseidon uçaklarını böyle kör edecek: Panzehiri bulundu

Savunma analizlerine göre P-8'in etkinliğini kırmak isteyen tarafın ilk yapması gereken uçağın faaliyet alanını daraltmak. P-8 bir savaş uçağı değil, Boeing 737 gövdesine dayanan bir deniz karakol platformu. Türkiye'nin savaş uçakları ve hava savunma sistemleri, böyle bir platformun rahat hareket etmesini zorlaştırabilir. P-8'in görevini daha uzaktan yürütmek zorunda kalması, sensörlerinin ve denizaltı arama faaliyetlerinin etkinliğini kısıtlayabilir.