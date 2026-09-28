Türkiye'nin ölümcül P-8 Poseidon uçaklarını böyle kör edecek: Panzehiri bulundu
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik atılan Poseidon planına karşı Ankara harekete geçti. Türkiye P-8 Poseidon uçaklarını nasıl kör edeceği belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye yönelik atılan Poseidon planına karşı Ankara harekete geçti. Türkiye P-8 Poseidon uçaklarını nasıl kör edeceği belli oldu.
Tel Aviv, Türkiye'nin denizaltı gücünü stratejik planlama konusu haline getiriyor. Görevi denizaltı avlamak olan P-8 Poseidon uçaklarını satın almayı planlayan İsrail, kendi mevcut denizaltı filosunu da yetersiz görerek genişletiyor. Gerekçe 'Türk tehdidi' olarak sunulurken asıl hedef Mavi Vatan.
İsrail, Türkiye'nin arkasında kaldığı deniz kuvvetleri konusunda stratejik bir adım atmaya hazırlanıyor. İsrail Donanması, özellikle denizaltı savaşı için tasarlanmış P-8 Poseidon uçağı satın almayı ciddi olarak değerlendiriyor. Türkiye'nin planı ise hazır.
Poseidon'u düşürmek elbette en etkili tedbir ancak şart değil. P-8'in İsrail envanterine girmesi halinde Türkiye açısından gündeme gelebilecek diğer karşı tedbirler, uçağın birebir muadilini geliştirmekten veya satın almaktan çok, Poseidon'un kabiliyetlerini sınırlayan katmanlı bir ağ üzerine kurulabilir.
Bunun için P-8'in güçlü olduğu alanlara bakmak yeterli. Uçağın temel görevi geniş deniz alanlarında uzun süreli gözetleme ve denizaltı savunma harbi yapmak olduğuna göre karşı önlemlerin de bu alanlarda alınması beklenebilir.
Savunma analizlerine göre P-8'in etkinliğini kırmak isteyen tarafın ilk yapması gereken uçağın faaliyet alanını daraltmak. P-8 bir savaş uçağı değil, Boeing 737 gövdesine dayanan bir deniz karakol platformu. Türkiye'nin savaş uçakları ve hava savunma sistemleri, böyle bir platformun rahat hareket etmesini zorlaştırabilir. P-8'in görevini daha uzaktan yürütmek zorunda kalması, sensörlerinin ve denizaltı arama faaliyetlerinin etkinliğini kısıtlayabilir.
Karşıt faktör olarak dikkat çekilen bir diğer unsur elektronik harp. P-8'in görevinde radar, akustik sensörler ve haberleşme sistemleri kritik önem taşıyor. Elektronik harp, uçağın kendisini hedef almadan bu kabiliyetlerini sınırlayabilecek unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.
Denizaltı savunma harbi ağı da tedbirlerin en önemli parçasını oluşturuyor. P-8'in görevi denizaltıları bulmak ve takip etmekse karşı taraf için bunun karşılığı aynı eylemlerin yanı sıra kendi denizaltılarının tespit edilmesini de zorlaştırmak. TSK envanterindeki P-72 deniz karakol uçakları, Seahawk helikopterleri, denizaltılar ve suüstü unsurları bu ağın mevcut parçaları.
22 Temmuz'da TB3'ün sonobuoy kullanarak denizaltı savunma harbi görevine katılmasının denenmesi ise asimetrik güçlerin de bu yapıya dahil edilebileceğini gösteriyor.
Böyle bir yaklaşım, P-8'i mutlaka vurmayı gerektirmiyor. Poseidon'un geniş alan gözetleme yeteneklerini sınırlamak, onu daha uzaktan görev yapmaya zorlamak, sensör ve haberleşme kabiliyetlerini baskılamak ve aradığı denizaltıları bulmasını güçleştirmek, uçağın operasyonel etkinliğini önemli ölçüde sınırlayabilir. AYDINLIK
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