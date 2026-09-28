Rusya’nın “kıyamet sistemi” yeniden devrede! Putin ‘ÖLÜ EL’ için düğmeye bastı

2018'DE DAĞIN ALTINDA BÜYÜK HAREKETLİLİK BAŞLADI Araştırmanın en çarpıcı bölümlerinden biri ise Rusya'nın 2018'den itibaren yaptığı askeri satın almalar. Binlerce ihale ve siparişin Nesne 1335 ile bağlantılı olduğu belirlendi. Belgelerdeki malzeme miktarı yapılan çalışmanın büyüklüğünü gözler önüne seriyor. En az 22 bin ton çelik, 56 bin 500 ton çimento, 600 kilometre elektrik kablosu, 14 bin lamba, 30 transformatör, 21 elektrik trafo merkezi, 182 havalandırma ünitesi ve 95 ağır iş makinesi... Danwatch'ın hesaplamasına göre kullanılan çelik miktarı yaklaşık üç Eyfel Kulesi'ne, çimento ise 30-40 katlı dev bir gökdelenin yapımına yetecek büyüklükte.