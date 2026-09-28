Rusya’nın “kıyamet sistemi” yeniden devrede! Putin ‘ÖLÜ EL’ için düğmeye bastı
Ural Dağları’nın yüzlerce metre altında saklanan ve Rusya’nın en büyük devlet sırlarından biri olarak gösterilen dev nükleer komuta merkezi yeniden gündemde. Milyonlarca askeri tedarik belgesini inceleyen Danwatch, “Nesne 1335” adı verilen yeraltı kompleksinde yıllardır devasa bir modernizasyon yürütüldüğünü ortaya çıkardı. Uzmanlara göre çalışmalar, Batı’da “Ölü El” olarak bilinen ve Rusya’nın uğrayacağı bir nükleer saldırının ardından misilleme emrini iletmek üzere tasarlanan Perimetr sisteminin yeniden faaliyete geçirilmesiyle bağlantılı olabilir.