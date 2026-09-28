  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bolu'da 24 milyonluk dev zimmet vurgunu deşifre oldu! Eski çadırları sıfır diye devlete satmışlar! Rusya’nın “kıyamet sistemi” yeniden devrede! Putin ‘ÖLÜ EL’ için düğmeye bastı İstanbul trafiği kilitlendi! Akşam saatlerindeki yağışla birlikte trafik durma noktasına geldi SpaceX'ten uzayda tarihi imza: Starship roketi yörüngeye ulaştı İranlı havayoluna İstanbul Havalimanı'nda şok haciz! Kalkışa hazırlanan uçaktaki yolcular apar topar indirildi! Türkiye dostu ülkede büyük mücadele İran basını servis etti! Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’de bunu yapacak
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Savunmanın başındaki isim açıkladı: Türkiye'den uçak aldıklarını her an duyurabilirler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunmanın başındaki isim açıkladı: Türkiye'den uçak aldıklarını her an duyurabilirler

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, HÜRKUŞ-2’nin envantere tesliminin ardından büyük bir müjdenin haberini verdi.

#1
Foto - Savunmanın başındaki isim açıkladı: Türkiye'den uçak aldıklarını her an duyurabilirler

TUSAŞ’ta düzenlenen törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRKUŞ’un geliştirme süreçlerinde yaklaşık 23 bin saat test edildiğini belirtti. HÜRKUŞ’un bir eğitim uçağının ötesinde olduğunu ifade etti.

#2
Foto - Savunmanın başındaki isim açıkladı: Türkiye'den uçak aldıklarını her an duyurabilirler

Görgün, HÜRKUŞ‘a yönelik konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Çok yetenekli bir uçak; yani eğitim uçağının ötesinde bir uçak. Bu hafif taarruzlarda, yakın hava savunmalarda farklı kabiliyetler eklenebilecek üzere son hali verilmiş bir uçak. Ülkemiz bu uçakla birlikte büyük bir teknolojik birikim kazandı. Aynı zamanda ihracat potansiyeli çok yüksek olan bir uçak. Uluslararası alanda bunu üreten ülke yok desek yeridir. Amerika’da var, Hindistan’da var, Kore’de var bildiğim kadarıyla. İşte şimdi Türkiye’de var.

#3
Foto - Savunmanın başındaki isim açıkladı: Türkiye'den uçak aldıklarını her an duyurabilirler

İhtiyaç da çok fazla. Burada rakiplerimizle ürünümüzü hem fonksiyonel olarak hem maliyet etkinlik olarak karşılaştırdığımızda ön planda olduğumuzu değerlendiriyoruz. Onun için dünyanın şu anda en iyi temel eğitim uçağı olarak ifade ediyoruz.”

#4
Foto - Savunmanın başındaki isim açıkladı: Türkiye'den uçak aldıklarını her an duyurabilirler

Teslimata ilişkin ayrıntıları aktaran Prof. Dr. Görgün şunları kaydetti: “2028 sonuna kadar yaklaşık 55 tane teslim etmeyi planladık. Bu sene minimum 10 tane teslim edilecek. Seri üretimdeki hazırlıklar bu yönde. Eylül ayı itibarıyla 2 tane teslim ediyoruz ama Ekim, Kasım, Aralık aylarında ortalama 3’er tane veriyor olacağız Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mıza. Ciddi bir ekonomik katkısı olacak ihraç ettikçe.”

#5
Foto - Savunmanın başındaki isim açıkladı: Türkiye'den uçak aldıklarını her an duyurabilirler

HÜRKUŞ’ta elde edilen kazanımların diğer platformlara da aktarıldığını belirten Görgün, şöyle devam etti: “Burada kazandığımız yetkinlikleri, yetenekleri, tecrübeleri aviyoniğinden çeşitli alt sistemlerine varana kadar diğer platformlarımızda da değerlendirdik, kullandık. Geliştirmede kullanıyoruz; HÜRJET‘te yine aynı şekilde KAAN platformlarında. Şu anda Savunma Sanayii Başkanlığı’nda 1.400’ün üzerinde proje yürütüyoruz. Hani kara, hava, deniz birçok platform… Bunların hepsi seri üretim fazında ve başarıyla devam ediyor.”

#6
Foto - Savunmanın başındaki isim açıkladı: Türkiye'den uçak aldıklarını her an duyurabilirler

HÜRKUŞ’un ihacat potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgün, küresel pazarda platform için 100 ila 300 uçak arasında bir pazar bulunduğunu vurguladı. Kardeş bir ülkeyle yakın zamanda yapılacak sözleşmeye dikkati çekti:

#7
Foto - Savunmanın başındaki isim açıkladı: Türkiye'den uçak aldıklarını her an duyurabilirler

“Bir kardeş ülkeyle çok yakın bir zamanda bir sözleşme imzalayacağız, yani şimdi öyle görünüyor. Onu da yakın zamanda sizlerle de paylaşırız. Belki biz paylaşmayız o kardeş ülkemiz paylaşır. Hayırlısıyla.” Görgün, 2026 yılının şu ana kadarki savunma sanayii ihracat rakamının ise 7 milyar dolara yaklaştığını ifade etti. Kaynak: SavunmaSanayiST

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Araplar için Azerileri eleştirmeyin' diyen ırkçılara duyurulur: Azerbaycanlı yetkili Netanyahu Türkiye'yi hedef alırken de oturmaya devam etti
Dünya

'Araplar için Azerileri eleştirmeyin' diyen ırkçılara duyurulur: Azerbaycanlı yetkili Netanyahu Türkiye'yi hedef alırken de oturmaya devam etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kürsüye çıktığı sırada yaşanan diplomatik protesto v..
Türk AKINCI’dan Çin yapımı SİHA’ya havada darbe! Hava-hava zaferlerine yenisini ekledi
Gündem

Türk AKINCI’dan Çin yapımı SİHA’ya havada darbe! Hava-hava zaferlerine yenisini ekledi

Türk savunma sanayiinin önemli platformlarından Bayraktar AKINCI, Sudan semalarında dikkat çeken bir hava-hava angajmanına daha imza attı. S..
Trump'tan Hürmüz Boğazı ve petrol çıkışı! Petrol fiyatların düşeceği zamanı açıkladı
Gündem

Trump'tan Hürmüz Boğazı ve petrol çıkışı! Petrol fiyatların düşeceği zamanı açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim tırmanmaya devam ederken petrol taşımacılığına ve küresel piyasalara ilişkin dikkat çe..
Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı
Gündem

Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte zorlandı! İstanbul’da sağanak bastırdı

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa’da bazı cadde ve sokakları su altında bıraktı.....
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten finans piyasalarındaki skandallara sert tepki! Ekonomiye göz diken çeteler ve şer odakları yargı önünde hesap verecek!
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten finans piyasalarındaki skandallara sert tepki! Ekonomiye göz diken çeteler ve şer odakları yargı önünde hesap verecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sultanbeyli'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında yaptığı konuşmada son dönemde finans piyasaları..
Veli Ağbaba’nın pazarda beli kırılmış!
Gündem

Veli Ağbaba’nın pazarda beli kırılmış!

Malatya’da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak bayılan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın belinin kırıldığı öğrenildi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23