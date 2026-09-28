Savunmanın başındaki isim açıkladı: Türkiye'den uçak aldıklarını her an duyurabilirler
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, HÜRKUŞ-2’nin envantere tesliminin ardından büyük bir müjdenin haberini verdi.
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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, HÜRKUŞ-2’nin envantere tesliminin ardından büyük bir müjdenin haberini verdi.
TUSAŞ’ta düzenlenen törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, HÜRKUŞ’un geliştirme süreçlerinde yaklaşık 23 bin saat test edildiğini belirtti. HÜRKUŞ’un bir eğitim uçağının ötesinde olduğunu ifade etti.
Görgün, HÜRKUŞ‘a yönelik konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Çok yetenekli bir uçak; yani eğitim uçağının ötesinde bir uçak. Bu hafif taarruzlarda, yakın hava savunmalarda farklı kabiliyetler eklenebilecek üzere son hali verilmiş bir uçak. Ülkemiz bu uçakla birlikte büyük bir teknolojik birikim kazandı. Aynı zamanda ihracat potansiyeli çok yüksek olan bir uçak. Uluslararası alanda bunu üreten ülke yok desek yeridir. Amerika’da var, Hindistan’da var, Kore’de var bildiğim kadarıyla. İşte şimdi Türkiye’de var.
İhtiyaç da çok fazla. Burada rakiplerimizle ürünümüzü hem fonksiyonel olarak hem maliyet etkinlik olarak karşılaştırdığımızda ön planda olduğumuzu değerlendiriyoruz. Onun için dünyanın şu anda en iyi temel eğitim uçağı olarak ifade ediyoruz.”
Teslimata ilişkin ayrıntıları aktaran Prof. Dr. Görgün şunları kaydetti: “2028 sonuna kadar yaklaşık 55 tane teslim etmeyi planladık. Bu sene minimum 10 tane teslim edilecek. Seri üretimdeki hazırlıklar bu yönde. Eylül ayı itibarıyla 2 tane teslim ediyoruz ama Ekim, Kasım, Aralık aylarında ortalama 3’er tane veriyor olacağız Hava Kuvvetleri Komutanlığı’mıza. Ciddi bir ekonomik katkısı olacak ihraç ettikçe.”
HÜRKUŞ’ta elde edilen kazanımların diğer platformlara da aktarıldığını belirten Görgün, şöyle devam etti: “Burada kazandığımız yetkinlikleri, yetenekleri, tecrübeleri aviyoniğinden çeşitli alt sistemlerine varana kadar diğer platformlarımızda da değerlendirdik, kullandık. Geliştirmede kullanıyoruz; HÜRJET‘te yine aynı şekilde KAAN platformlarında. Şu anda Savunma Sanayii Başkanlığı’nda 1.400’ün üzerinde proje yürütüyoruz. Hani kara, hava, deniz birçok platform… Bunların hepsi seri üretim fazında ve başarıyla devam ediyor.”
HÜRKUŞ’un ihacat potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgün, küresel pazarda platform için 100 ila 300 uçak arasında bir pazar bulunduğunu vurguladı. Kardeş bir ülkeyle yakın zamanda yapılacak sözleşmeye dikkati çekti:
“Bir kardeş ülkeyle çok yakın bir zamanda bir sözleşme imzalayacağız, yani şimdi öyle görünüyor. Onu da yakın zamanda sizlerle de paylaşırız. Belki biz paylaşmayız o kardeş ülkemiz paylaşır. Hayırlısıyla.” Görgün, 2026 yılının şu ana kadarki savunma sanayii ihracat rakamının ise 7 milyar dolara yaklaştığını ifade etti. Kaynak: SavunmaSanayiST
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