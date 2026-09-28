Savunmanın başındaki isim açıkladı: Türkiye'den uçak aldıklarını her an duyurabilirler

Görgün, HÜRKUŞ‘a yönelik konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Çok yetenekli bir uçak; yani eğitim uçağının ötesinde bir uçak. Bu hafif taarruzlarda, yakın hava savunmalarda farklı kabiliyetler eklenebilecek üzere son hali verilmiş bir uçak. Ülkemiz bu uçakla birlikte büyük bir teknolojik birikim kazandı. Aynı zamanda ihracat potansiyeli çok yüksek olan bir uçak. Uluslararası alanda bunu üreten ülke yok desek yeridir. Amerika’da var, Hindistan’da var, Kore’de var bildiğim kadarıyla. İşte şimdi Türkiye’de var.