AKOM İstanbul'u uyardı! Şiddetli geliyor

Karadeniz üzerinden bölgeye nemli hava taşıyan poyrazın etkisiyle nem oranlarının özellikle yüksek seviyelere ulaştığı bu günlerde, atmosferin üst seviyelerinin soğuk, deniz ve kara yüzeylerinin ise görece sıcak olması nedeniyle yıldırım ve şimşeklerin eşlik ettiği, fırtına ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. AKOM kayıtlarına göre, yağışların başladığı andan itibaren İstanbul'da su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parça düşmesi gibi konularda toplam 2 bin 117 ihbar alındı. Kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB ekipleri 6 bin 722 personel, 2 bin 199 araç ve iş makinesiyle il genelinde hazır bekliyor.