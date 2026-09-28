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AKOM İstanbul'u uyardı! Şiddetli geliyor

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AA Giriş Tarihi:

AKOM İstanbul'u uyardı! Şiddetli geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), mega kent İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

#1
Foto - AKOM İstanbul'u uyardı! Şiddetli geliyor

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde sabah saatlerine kadar sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olan yağışlar, kentin farklı bölgelerinde 20 ila 107 kilogram/metrekare aralığında ölçüldü.

#2
Foto - AKOM İstanbul'u uyardı! Şiddetli geliyor

Yağışlar en fazla Çekmeköy, Pendik, Sarıyer, Kartal ve Beykoz ilçelerinde gözlendi. Gün içinde aralıklarla hafif seyreden yağışların akşam saat 20.00 itibarıyla etkisini artıracağı, gece yarısından sonra ise il genelinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

#3
Foto - AKOM İstanbul'u uyardı! Şiddetli geliyor

Soğuk ve yağışlı havanın çarşamba günü akşam saatlerine (20.00) kadar aralıklarla yerel kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte il genelinde 40-100 kilogram/metrekare, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile başta olmak üzere kuzey ilçelerde ise 60-120 kilogram/metrekare aralığında, yer yer 150 kilogram/metrekarenin üzerinde yağış görülebileceği öngörülüyor.

#4
Foto - AKOM İstanbul'u uyardı! Şiddetli geliyor

Karadeniz üzerinden bölgeye nemli hava taşıyan poyrazın etkisiyle nem oranlarının özellikle yüksek seviyelere ulaştığı bu günlerde, atmosferin üst seviyelerinin soğuk, deniz ve kara yüzeylerinin ise görece sıcak olması nedeniyle yıldırım ve şimşeklerin eşlik ettiği, fırtına ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor. AKOM kayıtlarına göre, yağışların başladığı andan itibaren İstanbul'da su baskını, göllenme, rögar taşması, yol çökmesi, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parça düşmesi gibi konularda toplam 2 bin 117 ihbar alındı. Kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB ekipleri 6 bin 722 personel, 2 bin 199 araç ve iş makinesiyle il genelinde hazır bekliyor.

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