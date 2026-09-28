Türkiye’nin gündemine oturan soruşturmada yeni perde! Fon krizinde herkesi ters köşe yapan karar sonrası kritik açıklama

27 Eylül 2026 tarihinde ise Sermaye Piyasası Kurulunun yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda ilgili şirket ve fonların mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbirler ile dondurma kararlarının kaldırılmasına karar verildi. Adli kaynaklar, bu kararın gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirleri kapsamadığının altını çizdi. Buna göre, gerçek kişiler yönünden daha önce alınan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir karar bulunmuyor. Şirket ve fonlar üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasının, soruşturmanın tamamlandığı ya da incelemeye konu işlemlerin hukuka uygun bulunduğu anlamına gelmediği belirtildi. 26 ve 27 Eylül tarihli müzekkereler arasındaki farklılığın soruşturmanın esasına değil, şirket ve fonlar hakkında uygulanan tedbirlerin kapsamına ilişkin olduğu ifade edildi.