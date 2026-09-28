Türkiye’nin gündemine oturan soruşturmada yeni perde! Fon krizinde herkesi ters köşe yapan karar sonrası kritik açıklama
Fon soruşturmasında kritik süreç devam ederken, 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik tedbir kararlarının kaldırılması yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Adli kaynaklar, kararın soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmediğini vurgularken, gerçek kişiler hakkındaki tedbirlerin sürdüğünü, para hareketlerinin incelenmesine ve mağdur yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.