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Türkiye’nin gündemine oturan soruşturmada yeni perde! Fon krizinde herkesi ters köşe yapan karar sonrası kritik açıklama

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Türkiye’nin gündemine oturan soruşturmada yeni perde! Fon krizinde herkesi ters köşe yapan karar sonrası kritik açıklama

Fon soruşturmasında kritik süreç devam ederken, 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik tedbir kararlarının kaldırılması yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Adli kaynaklar, kararın soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmediğini vurgularken, gerçek kişiler hakkındaki tedbirlerin sürdüğünü, para hareketlerinin incelenmesine ve mağdur yatırımcıların haklarının korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

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Foto - Türkiye’nin gündemine oturan soruşturmada yeni perde! Fon krizinde herkesi ters köşe yapan karar sonrası kritik açıklama

Fon soruşturması kapsamında 106 kişi ve kuruluşun mal varlığına yönelik tedbir kararlarının kaldırılmasının ardından adli kaynaklardan sürece ilişkin yeni açıklama geldi. Açıklamada, şirket ve fonlar üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasının soruşturmanın sona erdiği ya da mağdurların hak ve taleplerinin ortadan kalktığı anlamına gelmediği vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında, 26 Eylül 2026 tarihinde ilgili kurumlara gönderilen müzekkereyle gerçek kişiler, şirketler ve fonlar hakkında mal varlığını azaltıcı işlemlerin önlenmesi ve hesaplarda bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması istendi.

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Foto - Türkiye’nin gündemine oturan soruşturmada yeni perde! Fon krizinde herkesi ters köşe yapan karar sonrası kritik açıklama

Adli kaynaklar, söz konusu işlemlerin soruşturmaya konu mal varlıklarının elden çıkarılmasını veya üçüncü kişilere aktarılmasını engellemek, para hareketlerini ortaya çıkarmak ve mağdurların haklarını korumak amacıyla uygulandığını belirtti. Soruşturma kapsamında 1 Temmuz ile 16 Eylül 2026 tarihleri arasında fonlardan yapılan para çıkışlarının da incelemeye alındığı bildirildi. İncelemelerde en yüksek tutarlı işlemlerden başlanarak para hareketlerinin soruşturma konusu eylemlerle bağlantısının bulunup bulunmadığının ve söz konusu mal varlıklarının hangi kişi veya hesaplarda bulunduğunun belirlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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Foto - Türkiye’nin gündemine oturan soruşturmada yeni perde! Fon krizinde herkesi ters köşe yapan karar sonrası kritik açıklama

27 Eylül 2026 tarihinde ise Sermaye Piyasası Kurulunun yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda ilgili şirket ve fonların mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbirler ile dondurma kararlarının kaldırılmasına karar verildi. Adli kaynaklar, bu kararın gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirleri kapsamadığının altını çizdi. Buna göre, gerçek kişiler yönünden daha önce alınan tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir karar bulunmuyor. Şirket ve fonlar üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasının, soruşturmanın tamamlandığı ya da incelemeye konu işlemlerin hukuka uygun bulunduğu anlamına gelmediği belirtildi. 26 ve 27 Eylül tarihli müzekkereler arasındaki farklılığın soruşturmanın esasına değil, şirket ve fonlar hakkında uygulanan tedbirlerin kapsamına ilişkin olduğu ifade edildi.

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Foto - Türkiye’nin gündemine oturan soruşturmada yeni perde! Fon krizinde herkesi ters köşe yapan karar sonrası kritik açıklama

Soruşturma sürecinde hem yatırımcıların haklarının korunmasının hem de piyasaların sağlıklı biçimde işlemesinin gözetildiği belirtildi. Suç şüphesine konu mal varlığı değerlerinin korunmasının hedeflendiği ancak alınan tedbirlerin diğer yatırımcılar açısından yeni mağduriyetlere veya piyasanın işleyişinde yeni sorunlara yol açmamasının da dikkate alındığı ifade edildi. Bu nedenle tedbirlerin kapsamının belirlenmesinde soruşturmanın ihtiyaçlarının yanı sıra düzenleyici ve denetleyici kurumların değerlendirmelerinin de dikkate alındığı aktarıldı. Başsavcılığın 27 Eylül tarihli kararının, SPK’nın fonların işleme kapatılması ve tasfiyesine ilişkin daha önce aldığı kararları kendiliğinden ortadan kaldırmadığı da vurgulandı.

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Foto - Türkiye’nin gündemine oturan soruşturmada yeni perde! Fon krizinde herkesi ters köşe yapan karar sonrası kritik açıklama

Tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hak sahipliği ve yapılacak ödemelere ilişkin sürecin SPK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda sürdürüleceği belirtildi. Adli kaynaklar, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve zararlarının kanunun öngördüğü şartlar kapsamında giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Soruşturma konusu işlemler ile para hareketlerinin aydınlatılması, sorumluluğu bulunan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması ve mağdurların haklarının korunmasına yönelik sürecin devam ettiği kaydedildi. Şirket ve fonlar hakkındaki tedbirlerin kaldırılmasının, mağdurların hak ve taleplerinin ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilmemesi gerektiği özellikle vurgulandı.

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Yorumlar

FETÖ NUN ILK YAPILANDIGI ELE GECIRDIGI KURUMLARDAN BIRI SPK İDI...KAYNAK HOLDING BSK. NACI NIN OGLU sÜMER TOSUN atildi ama onun DISINDA KIMLER VAR HALEN ACEP

..........bu yönü de arastirilmali spk DENETLEME gorevini yaptimi zamaninda
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