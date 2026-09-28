Binlerce kilometre ötedeki ülke Türkiye'den Kunduz silahını aldı: Halk sevince boğuldu
Türk savunma şirketi FNSS tarafından geliştirilen 6 adet KUNDUZ Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkâm Aracı Asya ülkesinin envanterine girdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk savunma şirketi FNSS tarafından geliştirilen 6 adet KUNDUZ Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkâm Aracı Asya ülkesinin envanterine girdi.
Mildefin'de yer alan habere göre, Türk savunma sanayisinin zırhlı kara araçları alanındaki ihracatına yeni bir teslimat eklendi. Filipinler’de düzenlenen “Muharebe İstihkâm Ekipmanlarının Törenle Teslim Edilmesi” etkinliği kapsamında FNSS KUNDUZ araçlarının teslimatı gerçekleştirildi.
Filipinler 525. Muharebe İstihkâm “Forerunner” Taburuna düzenlenen törenle 6 adet KUNDUZ Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkâm Aracı teslim edildi.
Teslimatla birlikte FNSS tarafından geliştirilen KUNDUZ araçları Filipinler ordusunun muharebe istihkâm kabiliyetine dahil edildi. Amfibi ve zırhlı yapıya sahip KUNDUZ, muharebe sahasında istihkâm birliklerinin ihtiyaçlarına yönelik görevlerde kullanılmak üzere geliştirildi.
Filipinler 525. Muharebe İstihkâm Taburunun yeni ekipmanları arasında ayrıca 104 adet mini mayın dedektörü yer aldı.
Teslimat Asya basınında gündem olurken halk söz konusu tedariki büyük sevinçle karşıladı.
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