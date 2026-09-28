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Binlerce kilometre ötedeki ülke Türkiye'den Kunduz silahını aldı: Halk sevince boğuldu

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Binlerce kilometre ötedeki ülke Türkiye'den Kunduz silahını aldı: Halk sevince boğuldu

Türk savunma şirketi FNSS tarafından geliştirilen 6 adet KUNDUZ Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkâm Aracı Asya ülkesinin envanterine girdi.

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Foto - Binlerce kilometre ötedeki ülke Türkiye'den Kunduz silahını aldı: Halk sevince boğuldu

Mildefin'de yer alan habere göre, Türk savunma sanayisinin zırhlı kara araçları alanındaki ihracatına yeni bir teslimat eklendi. Filipinler’de düzenlenen “Muharebe İstihkâm Ekipmanlarının Törenle Teslim Edilmesi” etkinliği kapsamında FNSS KUNDUZ araçlarının teslimatı gerçekleştirildi.

#2
Foto - Binlerce kilometre ötedeki ülke Türkiye'den Kunduz silahını aldı: Halk sevince boğuldu

Filipinler 525. Muharebe İstihkâm “Forerunner” Taburuna düzenlenen törenle 6 adet KUNDUZ Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkâm Aracı teslim edildi.

#3
Foto - Binlerce kilometre ötedeki ülke Türkiye'den Kunduz silahını aldı: Halk sevince boğuldu

Teslimatla birlikte FNSS tarafından geliştirilen KUNDUZ araçları Filipinler ordusunun muharebe istihkâm kabiliyetine dahil edildi. Amfibi ve zırhlı yapıya sahip KUNDUZ, muharebe sahasında istihkâm birliklerinin ihtiyaçlarına yönelik görevlerde kullanılmak üzere geliştirildi.

#4
Foto - Binlerce kilometre ötedeki ülke Türkiye'den Kunduz silahını aldı: Halk sevince boğuldu

Filipinler 525. Muharebe İstihkâm Taburunun yeni ekipmanları arasında ayrıca 104 adet mini mayın dedektörü yer aldı.

#5
Foto - Binlerce kilometre ötedeki ülke Türkiye'den Kunduz silahını aldı: Halk sevince boğuldu

Teslimat Asya basınında gündem olurken halk söz konusu tedariki büyük sevinçle karşıladı.

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