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Ehliyetini teslim edene tamı tamına 1,5 milyon TL verilecek: Başvuru için sıraya girildi

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Ehliyetini teslim edene tamı tamına 1,5 milyon TL verilecek: Başvuru için sıraya girildi

Artan araç yoğunluğu ve trafik çilesine karşı radikal çözümler arayan Malta yönetimi, sürücü belgesini 5 yıllığına gönüllü olarak teslim eden vatandaşlara yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde finansal destek sağlayacak "Ehliyet Teslim Programı"nı hayata geçirdi. Yalnızca 30 yaş altı ve en az 7 yıldır ülkede yaşayan kişilerin başvurabildiği bu dev bütçeli proje, yollardaki otomobil sayısını azaltarak halkı toplu taşımaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Beş yıllık sürenin ardından yeniden direksiyon başına geçmek isteyenlerin ise zorunlu direksiyon dersini tamamlamasını şart koşan bu uygulama dünya basınının da ilgisini çekti.

#1
Foto - Ehliyetini teslim edene tamı tamına 1,5 milyon TL verilecek: Başvuru için sıraya girildi

Avrupa'da artan araç sayısı ve trafik yoğunluğuna karşı dikkat çeken bir uygulama başlatıldı. Ülke yönetimi, yollardaki otomobil sayısını kademeli olarak azaltabilmek için sürücülere maddi destek sağlama kararı aldı. Sözcü'nün haberine göre yeni uygulama kapsamında direksiyon başına geçmekten belirli bir süre boyunca vazgeçmeyi kabul eden sürücülere yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde finansal destek sunulacak.

#2
Foto - Ehliyetini teslim edene tamı tamına 1,5 milyon TL verilecek: Başvuru için sıraya girildi

Ancak ödemeyi alabilmek için yalnızca ehliyeti teslim etmek yeterli olmayacak. Yaş, ülkede ikamet süresi ve ehliyet geçmişi gibi bir dizi şart aranacak. Trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlayan uygulama, “Ehliyet Teslim Programı” adıyla yürürlüğe girdi.

#3
Foto - Ehliyetini teslim edene tamı tamına 1,5 milyon TL verilecek: Başvuru için sıraya girildi

Projeyle araç kullanımının azaltılması, hava kirliliğinin önüne geçilmesi ve toplu taşımanın vatandaşlar için temel ulaşım alternatiflerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında şartları karşılayan ve sürücü belgesini gönüllü olarak teslim eden kişilere finansal destek sağlanacak.

#4
Foto - Ehliyetini teslim edene tamı tamına 1,5 milyon TL verilecek: Başvuru için sıraya girildi

Uygulamadan 30 yaş ve altındaki sürücüler yararlanabilecek. Sürücü belgesini gönüllü olarak teslim edenlerin 5 yıl boyunca trafiğe çıkmayacağını taahhüt etmesi gerekiyor. Yaklaşık 1,5 milyon TL değerindeki destek ise tek seferde değil, yıllık taksitler halinde ödenecek.

#5
Foto - Ehliyetini teslim edene tamı tamına 1,5 milyon TL verilecek: Başvuru için sıraya girildi

Beş yıllık süre tamamlanmadan kararından vazgeçerek yeniden araç kullanmak isteyenlerin aldıkları tutarı geri ödemesi gerekecek. Programa başvurmak isteyenlerde yalnızca yaş şartı aranmayacak. Adayların en az 7 yıldır kesintisiz olarak programın uygulandığı ülkede yaşıyor olması gerekiyor.

#6
Foto - Ehliyetini teslim edene tamı tamına 1,5 milyon TL verilecek: Başvuru için sıraya girildi

Ayrıca başvuru sahibinin en az 1 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip olması ve ehliyetinin daha önce herhangi bir nedenle iptal edilmemiş olması şartı bulunuyor. Program için hükümet tarafından yıllık 5 milyon euro bütçe ayrılırken, uygulamadan her yıl en fazla 1.000 kişinin yararlanabileceği açıklandı.

#7
Foto - Ehliyetini teslim edene tamı tamına 1,5 milyon TL verilecek: Başvuru için sıraya girildi

Sürücülere yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde destek sağlayacak uygulamayı hayata geçiren ülke Malta oldu.

#8
Foto - Ehliyetini teslim edene tamı tamına 1,5 milyon TL verilecek: Başvuru için sıraya girildi

Avrupa'nın yüzölçümü bakımından en küçük ülkeleri arasında bulunan Malta, aynı zamanda kıta genelinde araç yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Ülke yönetimi yeni programla yollardaki otomobil sayısını azaltmayı ve vatandaşları toplu ulaşıma yönlendirmeyi amaçlıyor.

#9
Foto - Ehliyetini teslim edene tamı tamına 1,5 milyon TL verilecek: Başvuru için sıraya girildi

Ehliyetini teslim ederek programa katılan sürücüler, beş yıllık sürenin tamamlanmasının ardından yeniden direksiyon başına geçebilecek.

#10
Foto - Ehliyetini teslim edene tamı tamına 1,5 milyon TL verilecek: Başvuru için sıraya girildi

Ancak yeniden araç kullanmak isteyenlerin en az 15 saatlik direksiyon dersini tamamlaması gerekecek. Böylece program kapsamında beş yıl boyunca araç kullanmayan sürücülerin yeniden trafiğe çıkmadan önce eğitim alması şart olacak.

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