Ehliyetini teslim edene tamı tamına 1,5 milyon TL verilecek: Başvuru için sıraya girildi

Ayrıca başvuru sahibinin en az 1 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip olması ve ehliyetinin daha önce herhangi bir nedenle iptal edilmemiş olması şartı bulunuyor. Program için hükümet tarafından yıllık 5 milyon euro bütçe ayrılırken, uygulamadan her yıl en fazla 1.000 kişinin yararlanabileceği açıklandı.