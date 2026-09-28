Ehliyetini teslim edene tamı tamına 1,5 milyon TL verilecek: Başvuru için sıraya girildi
Artan araç yoğunluğu ve trafik çilesine karşı radikal çözümler arayan Malta yönetimi, sürücü belgesini 5 yıllığına gönüllü olarak teslim eden vatandaşlara yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde finansal destek sağlayacak "Ehliyet Teslim Programı"nı hayata geçirdi. Yalnızca 30 yaş altı ve en az 7 yıldır ülkede yaşayan kişilerin başvurabildiği bu dev bütçeli proje, yollardaki otomobil sayısını azaltarak halkı toplu taşımaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Beş yıllık sürenin ardından yeniden direksiyon başına geçmek isteyenlerin ise zorunlu direksiyon dersini tamamlamasını şart koşan bu uygulama dünya basınının da ilgisini çekti.