Emeklilere kötü haber resmen duyuruldu! Ücretsiz otobüs kartı yaş şartı yükseltiliyor
Avrupa'da devlet emeklilik yaşının kademeli olarak artırılmasına paralel şekilde, emeklilerin yararlandığı ücretsiz şehir içi otobüs kartı hak kazanma şartlarında da köklü bir değişikliğe gidiliyor. Ekim ayı itibarıyla kademeli olarak uygulamaya alınacak yeni sistemle birlikte ücretsiz ulaşım yaşı 66'dan kademeli olarak 67'ye çıkarılacak. Yapılan bu düzenleme milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirirken, bazı bölgelerdeki istisnai uygulamaların ve engelli bireylere tanınan hakların ise korumaya devam edeceği belirtildi.