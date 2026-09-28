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Emeklilere kötü haber resmen duyuruldu! Ücretsiz otobüs kartı yaş şartı yükseltiliyor

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Emeklilere kötü haber resmen duyuruldu! Ücretsiz otobüs kartı yaş şartı yükseltiliyor

Avrupa'da devlet emeklilik yaşının kademeli olarak artırılmasına paralel şekilde, emeklilerin yararlandığı ücretsiz şehir içi otobüs kartı hak kazanma şartlarında da köklü bir değişikliğe gidiliyor. Ekim ayı itibarıyla kademeli olarak uygulamaya alınacak yeni sistemle birlikte ücretsiz ulaşım yaşı 66'dan kademeli olarak 67'ye çıkarılacak. Yapılan bu düzenleme milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendirirken, bazı bölgelerdeki istisnai uygulamaların ve engelli bireylere tanınan hakların ise korumaya devam edeceği belirtildi.

#1
Foto - Emeklilere kötü haber resmen duyuruldu! Ücretsiz otobüs kartı yaş şartı yükseltiliyor

Sözcü'nün haberine göre emeklilerin yararlandığı ücretsiz şehir içi otobüs kartlarında yeni bir dönem başlıyor. Devlet emeklilik yaşının kademeli olarak yükseltilmesiyle birlikte ücretsiz ulaşım hakkı kazanmak için gereken yaş sınırı da değiştiriliyor. Ekim ayı itibarıyla uygulanmaya başlanacak düzenlemeyle ücretsiz otobüs kartı alma yaşı 66'dan kademeli olarak 67'ye çıkarılacak. Ulusal İndirimli Seyahat Programı kapsamında verilen ücretsiz otobüs kartı, devlet emeklilik yaşına doğrudan bağlı olarak uygulanıyor.

#2
Foto - Emeklilere kötü haber resmen duyuruldu! Ücretsiz otobüs kartı yaş şartı yükseltiliyor

Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı tarafından yürütülen takvim kapsamında emeklilik yaşının 67'ye çıkarılması, ücretsiz ve indirimli ulaşım imkanlarından yararlanma şartlarını da doğrudan etkileyecek. 2014 tarihli Emeklilik Yasası'na dayanan ve Mayıs 2026 ile Nisan 2028 arasında tamamlanması planlanan süreç, 6 Nisan 1960 ve sonrasında doğan vatandaşları kapsıyor. 6 Mart 1961 ile 5 Nisan 1977 tarihleri arasında doğanlar ise hem emekli maaşına hem de ücretsiz otobüs kartına 67 yaşını doldurduktan sonra hak kazanabilecek.

#3
Foto - Emeklilere kötü haber resmen duyuruldu! Ücretsiz otobüs kartı yaş şartı yükseltiliyor

Ekim ayından itibaren 6 Eylül 1960 ile 5 Ekim 1960 tarihleri arasında doğanların ücretsiz otobüs kartı alabilmeleri için 66 yıl 6 aylık yaş şartını tamamlamaları gerekecek. Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı tarafından açıklanan kademeli takvim şöyle: 6 Eylül 1960 – 5 Ekim 1960: 66 yıl 6 ay 6 Ekim 1960 – 5 Kasım 1960: 66 yıl 7 ay 6 Kasım 1960 – 5 Aralık 1960: 66 yıl 8 ay 6 Aralık 1960 – 5 Ocak 1961: 66 yıl 9 ay 6 Ocak 1961 – 5 Şubat 1961: 66 yıl 10 ay 6 Şubat 1961 – 5 Mart 1961: 66 yıl 11 ay 6 Mart 1961 – 5 Nisan 1977: 67 yıl

#4
Foto - Emeklilere kötü haber resmen duyuruldu! Ücretsiz otobüs kartı yaş şartı yükseltiliyor

Yeni yaş kurallarına rağmen bazı bölgelerde farklı uygulamalar sürecek. Londra'da yaşayan 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, "60+ Oyster Fotoğraflı Kart" ile otobüs, tramvay ve Londra İçi Ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek. İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da ise ücretsiz ulaşım hakkı devlet emeklilik yaşından bağımsız tutuluyor. Bu bölgelerde 60 yaşın üzerindeki kişiler ücretsiz yerel ulaşımdan faydalanmaya devam edecek.

#5
Foto - Emeklilere kötü haber resmen duyuruldu! Ücretsiz otobüs kartı yaş şartı yükseltiliyor

Engelli bireylerin ücretsiz ulaşım kartı hakkı da yaş sınırından bağımsız şekilde sürecek. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, ücretsiz otobüs kartlarının yaşlı nüfusun temel hizmetlere erişmesi ve sosyal hayata katılması açısından önemli olduğunu, sistemin sürdürülebilirliği için uyum çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Ücretsiz otobüs kartında yaş şartının değiştirildiği ülke İngiltere. Yeni uygulamayla ücretsiz ulaşım hakkı, ülkedeki devlet emeklilik yaşının yükselmesine paralel olarak kademeli biçimde 67 yaşa bağlanacak.

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