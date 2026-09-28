Emeklilere kötü haber resmen duyuruldu! Ücretsiz otobüs kartı yaş şartı yükseltiliyor

Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı tarafından yürütülen takvim kapsamında emeklilik yaşının 67'ye çıkarılması, ücretsiz ve indirimli ulaşım imkanlarından yararlanma şartlarını da doğrudan etkileyecek. 2014 tarihli Emeklilik Yasası'na dayanan ve Mayıs 2026 ile Nisan 2028 arasında tamamlanması planlanan süreç, 6 Nisan 1960 ve sonrasında doğan vatandaşları kapsıyor. 6 Mart 1961 ile 5 Nisan 1977 tarihleri arasında doğanlar ise hem emekli maaşına hem de ücretsiz otobüs kartına 67 yaşını doldurduktan sonra hak kazanabilecek.