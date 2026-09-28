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Karaman'da feci kaza: Ortalık kan gölüne döndü!

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Karaman'da feci kaza: Ortalık kan gölüne döndü!

Karaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

#1
Foto - Karaman'da feci kaza: Ortalık kan gölüne döndü!

Kaza, akşam saatlerinde merkeze bağlı Zengen-Gülkaya köyü yolu üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - Karaman'da feci kaza: Ortalık kan gölüne döndü!

Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali T. (25) idaresindeki 70 ADE 110 plakalı Peugeot marka otomobil ile Ali Koraşoğlu (63) yönetimindeki 42 BET 520 plakalı Volkswagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

#3
Foto - Karaman'da feci kaza: Ortalık kan gölüne döndü!

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Karaman'da feci kaza: Ortalık kan gölüne döndü!

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ Kazada 42 BET 520 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Koraşoğlu ile diğer araçta bulunan Abdulkadir Bilgin olay yerinde hayatını kaybetti.

#5
Foto - Karaman'da feci kaza: Ortalık kan gölüne döndü!

Kazada diğer aracın sürücüsü Hasan Ali T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Dudu K. (61), Gamze K. (31), Ahmet S. (29) ve Serkan Ö. (23) ise yaralandı.

#6
Foto - Karaman'da feci kaza: Ortalık kan gölüne döndü!

Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

#7
Foto - Karaman'da feci kaza: Ortalık kan gölüne döndü!

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hasan Ali T. ile Serkan Ö.'nün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

#8
Foto - Karaman'da feci kaza: Ortalık kan gölüne döndü!

HIZ KADRANI 120'DE TAKILI KALDI Öte yandan kazaya karışan 42 BET 520 plakalı otomobilin hız göstergesinin 120 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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