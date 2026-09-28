Bir dönem Türkiye’nin en zengini olmuştu! Mal varlığına tedbir konulan Feridun Geçgel’in şirketinden flaş açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel ve Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Enver Geçgel'in mal varlıklarına el konuldu. Tedbir kararı verilen ve ardından tedbir kararları kaldırılan Astor Enerji'den ise açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada sürecin takip edildiği ve ticari faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.