Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

BİRİNCİ NE S. ARABİSTAN NE BAE NE DE KATAR... Peki zirvede kim var? Cevap birçok kişinin tahmin ettiğinden farklı... Birinci ne Suudi Arabistan, ne Birleşik Arap Emirlikleri, ne de Katar. IMF verileri, listenin başında kimseyi şaşırtacak bir ismin olduğunu gösteriyor.