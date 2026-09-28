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Ekonomi
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Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

IMF tarafından yayınlanan son rapora göre, dünyanın en büyük Müslüman ekonomileri belli oldu. Türkiye'nin sırası dikkat çekti...

#1
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisinin belirlendiği rapora göre, sıralamanın zirvesinde ezber bozan gelişmeler kaydedildi. Listenin ilk sırasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veya Katar'ın yer almadığına dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin konumu vurgulandı.

#2
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

Küresel piyasalardaki yeni sıralamaya ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, "Türkiye'nin listedeki sırası dünyayı şaşırtacak bir pozisyonda bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

#3
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

BİRİNCİ NE S. ARABİSTAN NE BAE NE DE KATAR... Peki zirvede kim var? Cevap birçok kişinin tahmin ettiğinden farklı... Birinci ne Suudi Arabistan, ne Birleşik Arap Emirlikleri, ne de Katar. IMF verileri, listenin başında kimseyi şaşırtacak bir ismin olduğunu gösteriyor.

#4
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜSLÜMAN EKONOMİLERİ! NOT: Veriler Müslüman olan tüm ülkelerin nominal GSYİH değerlerine göre sıralanmıştır.

#5
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

15) ÖZBEKİSTAN

#6
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

14) BAE

#7
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

13) KATAR

#8
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

12) IRAK

#9
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

11) İRAN

#10
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

10) CEZAYİR

#11
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

9) KAZAKİSTAN

#12
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

8) PAKİSTAN

#13
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

7) MISIR

#14
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

6) BANGLADEŞ

#15
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

5) MALEZYA

#16
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

4) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

#17
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

3) SUUDİ ARABİSTAN

#18
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

2) ENDONEZYA

#19
Foto - Dünyanın en büyük Müslüman ekonomisi belli oldu! Türkiye'nin sırası şaşırtmadı!

1) TÜRKİYE/ derleyen: haber7

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