Türkiye'nin F-35 ve Eurofighter yerine alternatif savaş uçakları neler? Ankara resmen teyakkuzda! İşte tam listesi

Rafale teknik özellikleri şu şekilde: • 1 mürettabat • 15.27 metre uzunluk • 10.8 metre genişlik • 5.34 metre yükseklik • 24.500 kg maksimum kalkış ağırlığı • 10.600 kg boş ağırlık • Her biri 50 kN güç üreten Snecma üretimi M88-2 turbofan motor • 3700 km – 2000 nm maksimum uçuş menzili • 1852 km – 1000 nm uçuş yarıçapı • Maksimum Hız:1.8 mach(2,150 km/h) SAAB GRIPEN SAVAŞ JETİ ÖZELLİKLERİ NELER? Türkiye'nin Eurofighter yerine alması için seçenekler arasında gösterilen bir diğer uçak da İsveç yapımı Saab JAS 39 "Gripen". Bu uçak, İsveç uzay ve havacılık şirketi Saab tarafından üretilen, hafif tek motorlu çok maksatlı savaş uçağıdır. İsveç, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Güney Afrika ve Brezilya ordusu tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. JF-17 THUNDER ÖZELLİKLERİ NELER? Çin-Pakistan ortak yapımı JF-17 Thunder savaş uçağı güçlü bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Peki, JF-17 Thunder nedir, özellikleri neler? JF-17 Thunder/FC-1 Xiaolong, Çin'in Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAC) ve Pakistan'ın Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen tek motorlu, hafif, çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Orta büyüklükteki uçak, esas olarak Pakistan Hava Kuvvetleri'nin (PAF) ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edildi ve Nanchang A-5, Chengdu F-7P/PG ve Dassault Mirage III/V savaş uçaklarından oluşan mevcut eski filosunun yerini alacak.