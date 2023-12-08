Türkiye'nin F-35 ve Eurofighter yerine alternatif savaş uçakları neler? Ankara resmen teyakkuzda! İşte tam listesi

Türkiye'nin Amerikan yapımı F-35 ve Avrupa Birliği ortak projesi olan Eurofighter yerine alabileceği savaş uçakları merak ediliyor. Türk Hava Kuvvetlerinin savaş jeti filosunu yenileyebilmesi için birkaç alternatif daha var. İşte Türkiye'nin alabileceği savaş uçaklarından bazıları... Dünyanın neresinde olursa olsun savaş jetleri herhangi bir hava kuvvetlerinin en önemli unsuru olarak görülüyor. Hızlı ve çevik olmalarının yanı sıra askerlere daha fazla güvenlik sağlayan savaş jetleri, orduların vurucu güçlerinin önde gelen bileşenlerindendir. Türk Hava Kuvvetleri için de durum tam olarak böyle. Özellikle terör operasyonlarında savaş jetleri yeri göğü inleterek sığınak ve depoları yerle bir ediyor. Türkiye'nin aktif olarak askeri operasyonlarda kullandığı F-16'lar şu anda bu görevi üstlenen savaş jeti pozisyonunda. Öte yandan, hava filosunu yenilemeye çalışan Türkiye, bir süredir gözünü dünyanın en iyi savaş uçaklarına çevirmiş durumda. Bu konuda birkaç ülkeyle kritik görüşmeler devam ediyor. Ancak Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla, TSK'nın ve hükümetin gündemindeki uçaklar ABD haricindeki ülkelerin geliştirdiği 4.5. nesil savaş uçakları oldu. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler, çok önemli bir konuya değindi. Güler, "F-35’i alma taraftarı değilim. Eurofighter almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. İngiltere ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter savaş uçağı almayı planlıyoruz" sözleriyle Türkiye'nin 40 adet Eurofighter almak istediğini açıkladı. Avrupa Birliği'nin ortak projesi olan ve İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya konsorsiyumuyla üretilen 4.5. nesil, çift motorlu savaş uçağı Eurofighter Typhoon için görüşmeler devam ederken Almanya, Türkiye'ye satılması konusunda olumsuz bir tutum sergiledi. Katar ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, "Eurofighter konusunda aslında İngiltere’nin bakışı olumlu. Maalesef Almanya’da bir sıkıntı söz konusu fakat pürüzleri gidermek için İngiltere’nin olumlu yaklaşımı oldu.” dedi. Erdoğan sözlerinin devamında ise "Bu noktada başka alternatiflerimiz de yok değil" diyerek, diğer savaş uçaklarının gündemde olabileceğini belirtti.