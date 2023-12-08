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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye'nin F-35 ve Eurofighter yerine alternatif savaş uçakları neler? Ankara resmen teyakkuzda! İşte tam listesi

2023-12-08 17:36:00
Türkiye'nin F-35 ve Eurofighter yerine alternatif savaş uçakları neler? Ankara resmen teyakkuzda! İşte tam listesi

Türkiye 40 adet tedarik etmeyi hedefledi ama maalesef Eurofighter Typhoon savaş uçağıyla ilgili sıkıntılar devam ederken Ankara harekete geçti. Türkiye'ye verilmeyen F-35'ler yerine Listenin ilk sırasında dikkat çeken o uçaklar yer aldı.

#1
Foto - Türkiye'nin F-35 ve Eurofighter yerine alternatif savaş uçakları neler? Ankara resmen teyakkuzda! İşte tam listesi

Türkiye'nin Amerikan yapımı F-35 ve Avrupa Birliği ortak projesi olan Eurofighter yerine alabileceği savaş uçakları merak ediliyor. Türk Hava Kuvvetlerinin savaş jeti filosunu yenileyebilmesi için birkaç alternatif daha var. İşte Türkiye'nin alabileceği savaş uçaklarından bazıları... Dünyanın neresinde olursa olsun savaş jetleri herhangi bir hava kuvvetlerinin en önemli unsuru olarak görülüyor. Hızlı ve çevik olmalarının yanı sıra askerlere daha fazla güvenlik sağlayan savaş jetleri, orduların vurucu güçlerinin önde gelen bileşenlerindendir. Türk Hava Kuvvetleri için de durum tam olarak böyle. Özellikle terör operasyonlarında savaş jetleri yeri göğü inleterek sığınak ve depoları yerle bir ediyor. Türkiye'nin aktif olarak askeri operasyonlarda kullandığı F-16'lar şu anda bu görevi üstlenen savaş jeti pozisyonunda. Öte yandan, hava filosunu yenilemeye çalışan Türkiye, bir süredir gözünü dünyanın en iyi savaş uçaklarına çevirmiş durumda. Bu konuda birkaç ülkeyle kritik görüşmeler devam ediyor. Ancak Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasıyla, TSK'nın ve hükümetin gündemindeki uçaklar ABD haricindeki ülkelerin geliştirdiği 4.5. nesil savaş uçakları oldu. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesinde Milli Savuma Bakanı Yaşar Güler, çok önemli bir konuya değindi. Güler, "F-35’i alma taraftarı değilim. Eurofighter almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. İngiltere ve İspanya'dan 40 adet Eurofighter savaş uçağı almayı planlıyoruz" sözleriyle Türkiye'nin 40 adet Eurofighter almak istediğini açıkladı. Avrupa Birliği'nin ortak projesi olan ve İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya konsorsiyumuyla üretilen 4.5. nesil, çift motorlu savaş uçağı Eurofighter Typhoon için görüşmeler devam ederken Almanya, Türkiye'ye satılması konusunda olumsuz bir tutum sergiledi. Katar ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada Erdoğan, "Eurofighter konusunda aslında İngiltere’nin bakışı olumlu. Maalesef Almanya’da bir sıkıntı söz konusu fakat pürüzleri gidermek için İngiltere’nin olumlu yaklaşımı oldu.” dedi. Erdoğan sözlerinin devamında ise "Bu noktada başka alternatiflerimiz de yok değil" diyerek, diğer savaş uçaklarının gündemde olabileceğini belirtti.

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Foto - Türkiye'nin F-35 ve Eurofighter yerine alternatif savaş uçakları neler? Ankara resmen teyakkuzda! İşte tam listesi

O halde, Türkiye'nin F-35 ve Eurofighter yerine alabileceği alternatif savaş uçakları neler? İşte birkaç seçenek... TÜRKİYE’NİN ALABİLECEĞİ ALTERNATİF SAVAŞ UÇAKLARI NELER? Hava Kuvvetlerinin filosundaki F-16'ların yerini yavaş yavaş alması için Türkiye, 4.5. nesil savaş uçaklarını didik didik analiz ediyor. Bu noktada, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kızılelma MİUS'u ve TUSAŞ'ın bu ay sonunda ilk uçuşunu yapmayı planladığı milli muharip uçak KAAN’ı hatırlatalım. Yani Türkiye, kendi savaş uçaklarını geliştiriyor ancak henüz üretim olmadığı için KAAN'ın tam anlamıyla envantere girmesine kadarki süreçte Türkiye'nin savaş uçağı ihtiyacı bulunuyor. Seçenekler neler olabilir... Fransız savaş uçağı Dassault Rafale ve İsveç’in SAAB Gripen jeti ön plana çıkıyor. Ancak bu iki uçağın da ABD ve Alman yapımı parçalara sahip olması, tedarik sürecinde iki ülkenin sorun çıkarma ihtimalini düşündürüyor. Yine de özelliklerine bakalım...

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Foto - Türkiye'nin F-35 ve Eurofighter yerine alternatif savaş uçakları neler? Ankara resmen teyakkuzda! İşte tam listesi

DASSAULT RAFALE ÖZELLİKLERİ NELER? Fransız yapımı Rafale çok rollü, 4.5. nesil bir savaş uçağı olarak karşımıza çıkıyor. Eurofighter Typhoon projesi için kurulan Avrupa Konsorsiyumu'ndan ayrılan Fransa, Dassault Rafale'yi geliştirmiştir. İlk prototip uçuşunu 4 Temmuz 1986’da tamamlayan bu uçağın ilk teslimatının 1996 yılında yapılması planlanmış ancak 2001 yılında ancak yapılabilmiştir. DASSAULT RAFALE Rafale; A, B, C ve M varyantlarına sahiptir. A modeli tek koltuklu iken, B modeli çift koltukludur ve dönemlerinde önde gelen savaş jetleri arasında gösterilmiştir. Daha sonra A modeli geliştirilerek C modeli çıkmıştır. Son olarak çıkan M varyantı ise; uçak gemisine konuşlanabilme, şasi ve iniş takımında yenilenme, durdurucu kanca özellikleriyle envantere girmiştir.

#4
Foto - Türkiye'nin F-35 ve Eurofighter yerine alternatif savaş uçakları neler? Ankara resmen teyakkuzda! İşte tam listesi

Rafale teknik özellikleri şu şekilde: • 1 mürettabat • 15.27 metre uzunluk • 10.8 metre genişlik • 5.34 metre yükseklik • 24.500 kg maksimum kalkış ağırlığı • 10.600 kg boş ağırlık • Her biri 50 kN güç üreten Snecma üretimi M88-2 turbofan motor • 3700 km – 2000 nm maksimum uçuş menzili • 1852 km – 1000 nm uçuş yarıçapı • Maksimum Hız:1.8 mach(2,150 km/h) SAAB GRIPEN SAVAŞ JETİ ÖZELLİKLERİ NELER? Türkiye'nin Eurofighter yerine alması için seçenekler arasında gösterilen bir diğer uçak da İsveç yapımı Saab JAS 39 "Gripen". Bu uçak, İsveç uzay ve havacılık şirketi Saab tarafından üretilen, hafif tek motorlu çok maksatlı savaş uçağıdır. İsveç, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Güney Afrika ve Brezilya ordusu tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. JF-17 THUNDER ÖZELLİKLERİ NELER? Çin-Pakistan ortak yapımı JF-17 Thunder savaş uçağı güçlü bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Peki, JF-17 Thunder nedir, özellikleri neler? JF-17 Thunder/FC-1 Xiaolong, Çin'in Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAC) ve Pakistan'ın Pakistan Havacılık Kompleksi (PAC) tarafından ortaklaşa geliştirilen tek motorlu, hafif, çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Orta büyüklükteki uçak, esas olarak Pakistan Hava Kuvvetleri'nin (PAF) ihtiyaçlarını karşılamak üzere inşa edildi ve Nanchang A-5, Chengdu F-7P/PG ve Dassault Mirage III/V savaş uçaklarından oluşan mevcut eski filosunun yerini alacak.

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