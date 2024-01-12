Türkiye'nin enerji devi DSİ'den Artvin'e 21 yılda 123 milyarlık yatırım böyle karar verildi! Mesajı ilan ettiler

Artvin'de son 21 yılda 36 hidroelektrik enerji tesisinin işletmeye alınarak yıllık 7 milyar 770 milyon kilowatt/saat enerji üretim kapasitesine ulaşıldığını aktaran Balta, şöyle devam etti: "Kurulu gücü 2.387 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 14 milyar 607 milyon lira katkı sunuyoruz. İnşaat safhasında olan 6 HES ile de ülkemizin enerjisine güç verecek olmanın heyecanını duyuyoruz. Kurulu gücü 226 MW olan bu tesisler tamamlandığında milli ekonomimize, yalnızca enerji alanında yıllık 996 milyon kilowatt/saat katkı sunacağız. Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 87 HES'le de ülkemizin enerjisine güç verecek olmaktan heyecan duyuyoruz. 31 Aralık 2023 itibarıyla yaklaşık 2 milyon 590 bin hanenin enerji ihtiyacını Artvin'de kurulu HES'lerle karşılıyoruz." Çalışmaların devam edeceğini belirten Balta, "Hayata geçirdiğimiz projeler hakkında değerli Artvinlilerden, özellikle de tesislerimizden birebir faydalanan çiftçilerimizden almış olduğumuz olumlu geri dönüşler bizi ve ekibimizi motive ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de ekonomik gelirimizi artıracak, milletimizin refah düzeyini yükseltecek, özetle Türkiye Yüzyılı idealimizi perçinleyecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.