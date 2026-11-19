Türkiye ile Özbekistan arasındaki asırlık kardeşlik bağlarının bugün ticaret, yatırım ve ortak projelerle güçlendiğini görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda geçen yıl 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmini ilk etapta 5 milyar dolara, orta vadede ise 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Uraloğlu, “İnanıyorum ki bu hedeflere ulaşmamızda ulaştırma ve lojistik alanındaki iş birliğimiz belirleyici bir rol oynayacaktır” diye konuştu. Son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirirken Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumunu ekonomik bir avantaja dönüştürmeyi esas aldıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı gibi büyük yatırımlarla kıtalar arası ulaşım bağlantılarını güçlendirdiklerini ifade etti. Uraloğlu, bu projelerde edindikleri mühendislik, yapım, finansman ve işletmecilik tecrübesini kardeş ülkelerle paylaşmaya büyük önem verdiklerini aktardı.