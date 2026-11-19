Bakan Uraloğlu’ndan Özbekistan’da geniş işbirliği çağrısı! Orta Koridor’un sunduğu imkanları değerlendirelim
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda konuşan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Özbekistan'ın üretim gücünü Türkiye'nin geniş ulaştırma ağıyla buluşturarak Orta Koridor'un sunduğu imkanlardan çok daha fazla yararlanabiliriz. Özbekistan'ın kalkınma hamlesinde Türk firmalarının daha fazla sorumluluk üstlenmesini; özellikle otoyol, demir yolu, havalimanı ve lojistik merkezi projelerinde yeni ortaklıklar kurulmasını arzu ediyoruz” dedi.