Medyadan camilere kadar çeşitli kanallardan kamuoyuna verilen mesajlarda savaş daha açık biçimde kabul edilmeye başlandı. Geçen hafta Husilerin düzenlediği bir saldırı, Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco'nun Riyad'daki yüksek genel merkez binasında büyük bir hasara yol açtı. Riyad Havalimanı'na yönelik bir dizi ölümcül saldırı da havalimanının ekim ayından bu yana uçuşların büyük bölümüne kapalı kalmasına neden oldu. Bu durum, Suudi Arabistan'ın en önemli yatırım konferansı olan Geleceğin Yatırım Girişimi (FII) gibi prestijli etkinliklerin iptal edilmesine veya ertelenmesine yol açtı. Suudi Arabistan'ın küresel spor organizasyonlarının merkezi haline gelmek için uzun süredir yürüttüğü çalışmaların önemli bir parçası olan AFC Asya Kupası da Ocak 2027'den aynı yılın aralık ayına ertelendi. Suudi yetkililer, geçen aydan bu yana saldırılar öncesinde düzenli uyarılar yayımlamaya ve saldırıların hemen ardından daha ayrıntılı açıklamalar yapmaya başladı. Bu durum, daha önce nispeten sınırlı bilgi paylaşımına dayanan yaklaşımın değiştiğini gösteriyor. Saldırıların ardından çekilen görüntülerin yayılması, bu görüntüleri paylaşmayı suç sayan yasalarla kısıtlanıyor. Ancak Riyad Vali Yardımcısı, saldırıdan iki gün sonra Aramco'nun Riyad'daki genel merkez binasını ziyaret etti ve devlet medyası binada meydana gelen hasarı gösteren görüntüler yayımladı. Savaşa ilişkin kamuoyuna verilen mesajlar camilere de taşındı. Suudi Arabistan hükümeti, genellikle evlilik veya iyi komşuluk ilişkileri gibi gündelik konulara odaklanan hutbelerin içeriğine yön veriyor. Geçen cuma günü Riyad'ın büyük camilerinden birinde hutbenin tamamı Husilerle yaşanan çatışmalara ayrıldı. İmam, savaşan askerlere "zafer veya şehadet" vadederken ülkenin güney sınırındaki Suudi askerleri için dua etti. İmam, "Allah'ım, atışlarını isabetli kıl, ayaklarını sabit kıl ve kendilerine düşmanlık edenlere karşı onları muzaffer eyle" dedi. (Kaynak: Mepa News)