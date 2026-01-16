F-35'in ipini çekecek uçak! J-10C keklik gibi avladı

Devlet İdaresi açıklamanın devamında, “Son yıllarda havacılık sanayii, sivil ve askeri havacılık olmak üzere iki büyük pazarı kararlılıkla genişletmiştir. J-10C dâhil olmak üzere çok sayıda askeri havacılık ihracat ürünü, uluslararası büyük hava fuarlarında sistemli bir şekilde sergilenmiştir. Bu kez J-10C’nin yurtdışında elde ettiği gerçek muharebe başarısı, yerli havacılık ekipmanlarının güvenilir ve kullanışlı olduğunu; benzer yabancı sistemlerle kıyaslandığında güçlü bir rekabet avantajına sahip bulunduğunu açıkça ortaya koymuştur.