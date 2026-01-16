F-35'in ipini çekecek uçak! J-10C keklik gibi avladı
ABD'nin satışında tüm ülkelere zorluk çıkardığı F-35 savaş uçaklarını tahtından edecek uçak ortaya çıktı. J-10C savaş uçağı büyük zafer elde etti. İşte detaylar...
Defenceturk'te yer alan habere göre, Çin Ulusal Savunma, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Devlet İdaresi, J-10C savaş uçağının geçen Mayıs ayında ilk zaferini elde ettiğini duyurdu.
Ulusal Savunma, Bilim, Teknoloji ve Sanayi İdaresi Basın ve Tanıtım Ofisi yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Mayıs ayında J-10C savaş uçağının ilk kez gerçek muharebe başarısı elde ettiğini duyurdu.
İlgili açıklamada Devlet İdaresi uçağın hava muharebesinde kayıp vermeden birkaç düşman uçağını düşürdüğünü bildirdi. Pakistan, anılan savaş uçaklarının geçen Mayıs ayındaki gerilim sırasında Hindistan’ın hava saldırılarını püskürtmeye yardımcı olduğunu bildirmişti.
Devlet İdaresi açıklamanın devamında, “Son yıllarda havacılık sanayii, sivil ve askeri havacılık olmak üzere iki büyük pazarı kararlılıkla genişletmiştir. J-10C dâhil olmak üzere çok sayıda askeri havacılık ihracat ürünü, uluslararası büyük hava fuarlarında sistemli bir şekilde sergilenmiştir. Bu kez J-10C’nin yurtdışında elde ettiği gerçek muharebe başarısı, yerli havacılık ekipmanlarının güvenilir ve kullanışlı olduğunu; benzer yabancı sistemlerle kıyaslandığında güçlü bir rekabet avantajına sahip bulunduğunu açıkça ortaya koymuştur.
Aynı zamanda bu başarı, diğer yerli havacılık ekipmanlarının da uluslararası pazarlara daha fazla açılmasını teşvik edebilecek niteliktedir.” dedi.
Pakistan Hava Kuvvetleri, ilk J-10C savaş uçaklarını 2022 yılında teslim almıştı. Bu bağlamda Pakistan’ın Aralık 2021’de Hindistan’ın Fransız menşeili Dassault Rafale savaş uçağı alımına bir cevap olarak 25 adedinin tedarikini doğruladığı J-10C savaş uçaklarından ilki Şubat 2022’de görücüye çıkmıştı.
Bu bağlamda Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, 2025 yılının Mayıs ayında Hindistan ile yaşanan çatışmada aralarında Fransız yapımı 4 Rafale’nin de bulunduğu 6 Hint savaş uçağının düşürüldüğünü açıklamıştı.
