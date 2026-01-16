30 milyar varillik petrol gelişmesi! Türkiye'ye devasa rezervden pay verecekler

Arama ve sondaj çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bayraktar, "Karadeniz’de biz şu ana kadar tümüyle Batı Karadeniz’e odaklandık. Yani, Sakarya Gaz Sahası dediğimiz saha aslında Batı Karadeniz’deki bir alan. Bu sene için değişecek unsurlardan bir tanesi; Karadeniz’in diğer bölümlerine, Orta Karadeniz’e ve Doğu Karadeniz’e açılacağımız ve toplamda 6 yeni sondaj yapacağımız bir program geliştirdik denizde. 6 yeni sondaj demek, aslında 6 yeni keşif ümidi, umudu, beklentisi ve çalışması" ifadelerini kullandı.