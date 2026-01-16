  • İSTANBUL
30 milyar varillik petrol gelişmesi! Türkiye'ye devasa rezervden pay verecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

30 milyar varillik petrol gelişmesi! Türkiye'ye devasa rezervden pay verecekler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 milyar varil petrol olduğu düşünülen Somali ile ilgili heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu.

#1
Foto - 30 milyar varillik petrol gelişmesi! Türkiye'ye devasa rezervden pay verecekler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

#2
Foto - 30 milyar varillik petrol gelişmesi! Türkiye'ye devasa rezervden pay verecekler

Geçen yıl uzun dönemli LNG anlaşmaları yapıldığını anımsatan Bayraktar, "Benzer şekilde bu LNG anlaşmaları 2026’da devam edecek. Uygun kaynak bulduğumuzda, ucuz LNG bulduğumuzda bununla ilgili anlaşmaları hayata geçireceğiz. Cezayir’le anlaşmamızı tekrar gözden geçirip onu uzatmayı gündemimize almış durumdayız. Türkmen gazının daha büyük miktarda devreye girmesiyle alakalı da 2026 önemli bir yıl olacak" dedi.

#3
Foto - 30 milyar varillik petrol gelişmesi! Türkiye'ye devasa rezervden pay verecekler

Şu an 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacının yerli gaz ile karşılandığını kaydeden Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimi bu yıl iki kat artışla günlük 20 milyon metreküpe çıkaracaklarını ve 8 milyon hanenin yerli gaz kullanacağını belirtti.

#4
Foto - 30 milyar varillik petrol gelişmesi! Türkiye'ye devasa rezervden pay verecekler

Arama ve sondaj çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bayraktar, "Karadeniz’de biz şu ana kadar tümüyle Batı Karadeniz’e odaklandık. Yani, Sakarya Gaz Sahası dediğimiz saha aslında Batı Karadeniz’deki bir alan. Bu sene için değişecek unsurlardan bir tanesi; Karadeniz’in diğer bölümlerine, Orta Karadeniz’e ve Doğu Karadeniz’e açılacağımız ve toplamda 6 yeni sondaj yapacağımız bir program geliştirdik denizde. 6 yeni sondaj demek, aslında 6 yeni keşif ümidi, umudu, beklentisi ve çalışması" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - 30 milyar varillik petrol gelişmesi! Türkiye'ye devasa rezervden pay verecekler

Bayraktar, Rize’nin Çayeli açıkları, Ordu açıkları, Samsun açıkları ve Kastamonu açıklarında tespit ettikleri deniz alanlarına sondaj yapacaklarını ifade etti. Bayraktar, Çayeli açıklarındaki lokasyonun kıyıdan yaklaşık 55 kilometre açıkta olduğunu da belirtti.

#6
Foto - 30 milyar varillik petrol gelişmesi! Türkiye'ye devasa rezervden pay verecekler

Çağrı Bey Sondaj Gemisi’nin 30 milyar varil petrol olduğu düşünülen Somali’de sondaj yapacağını da anımsatan Bayraktar, "Şubat gibi gemimiz buradan hareket ediyor. Gemi hakikaten çok büyük boyutlarda. Dolayısıyla mecburen Cebelitarık ve Güney Afrika’yı dolaşıp Somali’ye ulaşacak. Maalesef Süveyş Kanalı’nı geçemiyor. Muhtemeldir ki Nisan-Mayıs gibi sondaja başlayacağız. Gemiyi Şubat’ta uğurlayıp Nisan-Mayıs gibi sondaja başlayıp bu yıl içerisinde bunun neticesini alacağız" ifadelerini kullandı.

#7
Foto - 30 milyar varillik petrol gelişmesi! Türkiye'ye devasa rezervden pay verecekler

Diyarbakır’daki kaya petrolü aramaları kapsamında 3 yıl içerisinde 24 kuyuda sondaj yapacaklarını anlatan Bayraktar, "600 kilometrekarelik bir alanı test ediyoruz. Fakat baktığınız zaman o bölgedeki potansiyel bunun yaklaşık 10-12 katı. Yani, 7 bin 200 kilometrekarelik bir alan. Başarabilirsek bunu diğer taraflara da taşıyacağız. Burada Gabar’ı 2’ye, 3’e katlayabilecek bir potansiyel görüyoruz" açıklamasında bulundu.

#8
Foto - 30 milyar varillik petrol gelişmesi! Türkiye'ye devasa rezervden pay verecekler

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da Türkiye Petrolleri ile ExxonMobil’in Karadeniz, Akdeniz ve dünyanın muhtelif yerlerinde ortak projeleri hayata geçirmek için anlaşma imzaladığına işaret eden Bayraktar, "Şubat ayında yeni bir anlaşmamız geliyor. Bir başka ABD’li şirketle ortak olarak Türkiye Petrolleri’ni göreceksiniz" diye konuştu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk reaktörü bu yıl devreye almayı hedeflediklerini söyleyen Bayraktar, pazartesi günü Akkuyu’da olacağını ve çalışmaları yerinde takip edeceğini söyledi. Akkuyu’da yaklaşık 12 milyar dolarlık bir yerlileştirme programını hayata geçirdiklerini kaydeden Bayraktar, burada kullanılan inşaat ve sanayi ekipmanlarındaki yerlilik oranının yüze 60 olduğunu aktardı.

#9
Foto - 30 milyar varillik petrol gelişmesi! Türkiye'ye devasa rezervden pay verecekler

Türkiye’nin güneş ve rüzgarda önemli bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Bayraktar, Türkiye’nin ayrıca dünyada jeotermalden elektrik üreten dördüncü ülke olduğuna işaret etti. Türkiye’nin 2025’de 8 bin megavatın üzerinde güneş ve rüzgar kurulu gücünü devreye aldığını ifade eden Bayraktar, "2026, 8 bini daha yukarı götüreceğimiz bir yıl olacak" dedi.

