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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye’nin en ucuz akıllı telefonu ve özellikleri

2023-09-10 19:09:09
Türkiye’nin en ucuz akıllı telefonu ve özellikleri

Türkiye'nin en ucuz akıllı telefonun fiyat 1.250 TL'ye satılıyor.

#1
Foto - Türkiye’nin en ucuz akıllı telefonu ve özellikleri

1.250 TL'ye bu devir de telefon mu kaldı? İnternetin en ucuz telefon modeli ve özellikleri ortaya çıktı.

#2
Foto - Türkiye’nin en ucuz akıllı telefonu ve özellikleri

Türk internet tarihinde satılan en ucuz akıllı telefon modeli Alcatel 1 oldu.

#3
Foto - Türkiye’nin en ucuz akıllı telefonu ve özellikleri

Kutu içeriği olarak garip bir şarj adaptörü, batarya, arka kapak ve hiçbirimizin okumadığı kullanım kitapçıkları çıkan telefonumuz 16 GB bir hafızaya sahip.

#4
Foto - Türkiye’nin en ucuz akıllı telefonu ve özellikleri

Telefonun ekran kısmındaysa bizleri daha çok eski dokunmatik Nokia telefonların beklediğini söyleyebiliriz.

#5
Foto - Türkiye’nin en ucuz akıllı telefonu ve özellikleri

Ekran renkleri inanılmaz derecede kötü ve telefonun dokunmatik panelinde ciddi sıkıntılar var.

#6
Foto - Türkiye’nin en ucuz akıllı telefonu ve özellikleri

Alcatel 1 2021 16 GB Özellikleri Ekran Boyutu 5 inç Yonga Seti: MediaTek MT6739

#7
Foto - Türkiye’nin en ucuz akıllı telefonu ve özellikleri

Pil Gücü 2000 mAh Kamera Çözünürlüğü 5 MP RAM Kapasitesi 1 GB RAM Dahili Hafıza 16 GB Ön (Selfie) Kamera 2,0 MP

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