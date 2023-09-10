2023-09-10 19:09:09 Türkiye’nin en ucuz akıllı telefonu ve özellikleri
Türkiye'nin en ucuz akıllı telefonun fiyat 1.250 TL'ye satılıyor.
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Türkiye'nin en ucuz akıllı telefonun fiyat 1.250 TL'ye satılıyor.
1.250 TL'ye bu devir de telefon mu kaldı? İnternetin en ucuz telefon modeli ve özellikleri ortaya çıktı.
Türk internet tarihinde satılan en ucuz akıllı telefon modeli Alcatel 1 oldu.
Kutu içeriği olarak garip bir şarj adaptörü, batarya, arka kapak ve hiçbirimizin okumadığı kullanım kitapçıkları çıkan telefonumuz 16 GB bir hafızaya sahip.
Telefonun ekran kısmındaysa bizleri daha çok eski dokunmatik Nokia telefonların beklediğini söyleyebiliriz.
Ekran renkleri inanılmaz derecede kötü ve telefonun dokunmatik panelinde ciddi sıkıntılar var.
Alcatel 1 2021 16 GB Özellikleri Ekran Boyutu 5 inç Yonga Seti: MediaTek MT6739
Pil Gücü 2000 mAh Kamera Çözünürlüğü 5 MP RAM Kapasitesi 1 GB RAM Dahili Hafıza 16 GB Ön (Selfie) Kamera 2,0 MP
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