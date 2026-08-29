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Aklı hala Yeni Parti’de değil: Özgür Özel'den büyük gaf

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Aklı hala Yeni Parti’de değil: Özgür Özel'den büyük gaf

CHP'de genel başkanlık koltuğunu kaybettikten sonra Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, Kayseri'deki ziyareti sırasında büyük bir gafa imza attı. Özel'in o anları gündeme oturdu.

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Foto - Aklı hala Yeni Parti’de değil: Özgür Özel'den büyük gaf

Yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Melikgazi ilçesinde bulunan Eskişehir Bağları Bölgesi'nde müstakil bir evde kadın buluşmasına katılan Özel, burada kadınların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

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Foto - Aklı hala Yeni Parti’de değil: Özgür Özel'den büyük gaf

Bir kadının hizmetlerin eksik olduğunu söylemesi üzerine Özel, "Ah şu Kayseri'de bir belediyemiz merkezde olsaydı çok güzel gösterecektik. Ben gittiğim yerlerde CHP'li belediyeler ne yapıyor diye anlatırken hoş geldin bebek paketi, okula başlangıç paketi, her sınıfa kırtasiye desteği, beslenme çantası desteğinden bahsediyorum" dedi.

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Foto - Aklı hala Yeni Parti’de değil: Özgür Özel'den büyük gaf

Özel, konuşmasının devamında "İnşallah, Allah'ın izniyle Kayseri'ye de CHP'li belediye getireceğiz" derken, gaf yaptığı hatırlayarak, "Yanlış söyledim. Benim ağzım eskiye alışık. Yeni Partili. Şuandan da ben genel başkanken seçtirdiğimiz ve belediyede olan ve çok düzgün işlere devam eden arkadaşlar da var. O yüzden sadece Yeni Partililerde yapmıyor" diyerek düzeltti.

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Foto - Aklı hala Yeni Parti’de değil: Özgür Özel'den büyük gaf

Program çıkışında bazı çocuklar da Özgür Özel'in yanına gelerek, "Bizi hep itiyorlar" diye şikayette bulundu. Çocuklara harçlık verilmesini isteyen Özel, "Bizim partinin güvenlikleri de kibar. Öbürleri gibi değil" diyerek araca bindi. Bu sırada bir çocuğun verilen harçlığın hepsini aldığını gören Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Öyle olmaz. Gözlüklü, kavga etmeyin, dağıtın aranızda" dedikten sonra araca bindi.

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Yorumlar

ata

abi elini çabuk tut... aday maday ol... yakında çalarlar kapını... o pavyon işleri herhalde senin eserin...
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