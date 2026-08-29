Aklı hala Yeni Parti’de değil: Özgür Özel'den büyük gaf

Özel, konuşmasının devamında "İnşallah, Allah'ın izniyle Kayseri'ye de CHP'li belediye getireceğiz" derken, gaf yaptığı hatırlayarak, "Yanlış söyledim. Benim ağzım eskiye alışık. Yeni Partili. Şuandan da ben genel başkanken seçtirdiğimiz ve belediyede olan ve çok düzgün işlere devam eden arkadaşlar da var. O yüzden sadece Yeni Partililerde yapmıyor" diyerek düzeltti.