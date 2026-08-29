O uçuşları artık yapıyorlar: Çift Kişilik Gripen F İlk Kez Havalandı: Saab resmen duyurdu

Tossman, konuya ilişkin açıklamasında “Gripen F’nin havalandığını görmek, yıllar süren mühendislik çalışmalarıyla bu uçağı gerçeğe dönüştüren İsveçli ve Brezilyalı ekipler açısından özel bir önem taşıyor. Uçak, pilot eğitimini hızlandırmak ve gelişmiş muharebe görevlerindeki operasyonel performansı artırmak amacıyla tasarlandı.” ifadelerini kullandı. Program kapsamında 350’den fazla Brezilyalı mühendis, teknisyen ve pilot; uçağın geliştirilmesi, üretimi, uçuş testleri ve bakımına yönelik eğitim faaliyetlerine katıldı. Gripen F’nin ilk müşterisi olan Brezilya, çift kişilik versiyonun ortak geliştirme çalışmalarında da aktif rol üstlendi. Planlanan uçuş testleri ile kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk Gripen F, Brezilya Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Gripen F’nin özellikleri Gripen F, tek kişilik Gripen E’nin çift kişilik versiyonu olarak geliştirildi. Uçakta ikinci mürettebat için bağımsız bir kokpit bulunuyor. Bu yapı sayesinde uçak, pilot eğitiminde kullanılabildiği gibi görev yükünün iki mürettebat arasında paylaşıldığı operasyonel görevleri de gerçekleştirebiliyor. Gripen E ile aynı aviyonik mimariyi, sensörleri ve silah sistemlerini kullanan Gripen F; hava-hava, hava-yer ve keşif görevlerinde kullanılabiliyor. Uçakta AESA radar, kızılötesi arama ve takip sistemi (IRST), gelişmiş elektronik harp sistemi ve ağ destekli veri paylaşım kabiliyeti bulunuyor. Gripen F, General Electric üretimi F414G turbofan motordan güç alıyor. Uçak, 10 harici silah istasyonu sayesinde farklı görevler için çeşitli füze, bomba, hedefleme podu ve yakıt tankları taşıyabiliyor. Saab’a göre Gripen E/F ailesi, hava-hava görevlerinde 7 adet Meteor görüş ötesi hava-hava füzesi ile 2 adet IRIS-T kısa menzilli hava-hava füzesini birlikte taşıyabiliyor.