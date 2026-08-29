O uçuşları artık yapıyorlar: Çift Kişilik Gripen F İlk Kez Havalandı: Saab resmen duyurdu
Çift Kişilik Gripen F ilk kez havalandı ve artık test programı daha da yoğunlaşarak ilerleyecek...
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Çift Kişilik Gripen F ilk kez havalandı ve artık test programı daha da yoğunlaşarak ilerleyecek...
İsveç merkezli savunma şirketi Saab, Gripen E savaş uçağının çift kişilik versiyonu Gripen F’nin ilk uçuşunu tamamladığını açıkladı.
Gripen F, İsveç’in Linköping kentindeki Saab havaalanından yerel saatle 09.40’ta havalandı. Yaklaşık 40 dakika süren uçuş sırasında uçağın temel sistemlerinin işlevselliği ve ilk uçuş performansı doğrulandı. İlk uçuşun tamamlanmasıyla birlikte Gripen F için kapsamlı test sürecine geçildi. Bu süreçte uçağın farklı hız ve irtifalardaki performansı, yüksek G kuvvetlerine dayanıklılığı ve çeşitli uçuş koşullarındaki manevra kabiliyeti test edilecek.
Çift kişilik konfigürasyona özgü taktik kabiliyetler ile arka kokpit işlevleri de değerlendirilecek.
Test programı, Saab’ın İsveç’teki Uçuş Test Merkezi tarafından yürütülecek. Saab Havacılık İş Alanı Başkanı Lars Tossman, ilk uçuşun hem Saab hem de Brezilya Hava Kuvvetleri açısından önemli bir aşama olduğunu belirtti.
Tossman, konuya ilişkin açıklamasında “Gripen F’nin havalandığını görmek, yıllar süren mühendislik çalışmalarıyla bu uçağı gerçeğe dönüştüren İsveçli ve Brezilyalı ekipler açısından özel bir önem taşıyor. Uçak, pilot eğitimini hızlandırmak ve gelişmiş muharebe görevlerindeki operasyonel performansı artırmak amacıyla tasarlandı.” ifadelerini kullandı. Program kapsamında 350’den fazla Brezilyalı mühendis, teknisyen ve pilot; uçağın geliştirilmesi, üretimi, uçuş testleri ve bakımına yönelik eğitim faaliyetlerine katıldı. Gripen F’nin ilk müşterisi olan Brezilya, çift kişilik versiyonun ortak geliştirme çalışmalarında da aktif rol üstlendi. Planlanan uçuş testleri ile kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk Gripen F, Brezilya Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Gripen F’nin özellikleri Gripen F, tek kişilik Gripen E’nin çift kişilik versiyonu olarak geliştirildi. Uçakta ikinci mürettebat için bağımsız bir kokpit bulunuyor. Bu yapı sayesinde uçak, pilot eğitiminde kullanılabildiği gibi görev yükünün iki mürettebat arasında paylaşıldığı operasyonel görevleri de gerçekleştirebiliyor. Gripen E ile aynı aviyonik mimariyi, sensörleri ve silah sistemlerini kullanan Gripen F; hava-hava, hava-yer ve keşif görevlerinde kullanılabiliyor. Uçakta AESA radar, kızılötesi arama ve takip sistemi (IRST), gelişmiş elektronik harp sistemi ve ağ destekli veri paylaşım kabiliyeti bulunuyor. Gripen F, General Electric üretimi F414G turbofan motordan güç alıyor. Uçak, 10 harici silah istasyonu sayesinde farklı görevler için çeşitli füze, bomba, hedefleme podu ve yakıt tankları taşıyabiliyor. Saab’a göre Gripen E/F ailesi, hava-hava görevlerinde 7 adet Meteor görüş ötesi hava-hava füzesi ile 2 adet IRIS-T kısa menzilli hava-hava füzesini birlikte taşıyabiliyor.
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