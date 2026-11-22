Su ürünleri yetiştiriciliğinde su, yem ve enerji verimliliği çalışmaları artırılacak, iklim değişikliğine uyum kapasitesi güçlendirilecek, atık ve yan ürünlerin döngüsel ekonomi yaklaşımıyla değerlendirilmesi çalışmaları da sürdürülecek. Ayrıca Aydın, Denizli, İzmir, Ağrı ve diğer illerdeki mevcut jeotermal kaynakların tarıma dayalı ihtisas organize tarım bölgelerinde kullanılması planlanıyor. Yenilenebilir enerji kullanan seralar ile bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretim ve işleme tesislerinin gelecek yıl desteklenmesi, IPARD III Programı'nın "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbirinin yaygınlaştırılması ve pompaj giderleri nedeniyle atıl kalan işletmelerdeki sulama sistemlerinin de GES desteğiyle çalışır hale getirilmesi işlemleri tamamlanacak. Döngüsel tarım hedefi altında, tarımsal atıkların işlendikten sonra toprağa uygulanması ve enerji olarak değerlendirilmesi için AR-GE projeleri desteklenecek. 2026-2028 döneminde gıda israfına karşı bilinçlendirme çalışmaları yapılacak, satış ve toplu tüketim noktalarındaki işletmeciler için kontrol listeleri hazırlanacak, yaş sebze ve meyvede soğuk zincirin hasat yerinde başlatılması çalışmaları yürütülecek.