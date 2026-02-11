  • İSTANBUL
Türkiye’nin en huzurlu ve güvenli illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin en huzurlu ve güvenli illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı

İş imkanlarından güvenliğe, sağlıktan yaşam kalitesine kadar 94 farklı kriterin titizlikle incelendiği "Türkiye’nin en yaşanılabilir illeri" araştırmasında 2026 yılının güncel listesi belli oldu. İstanbul 68,9 puanla zirvedeki yerini korurken, Ankara ve İzmir metropol gücüyle ilk üçü tamamladı; ancak Anadolu şehirlerinin yükselişi dikkat çekti. Tekirdağ, Kocaeli ve Antalya gibi şehirler yaşam kalitesinde devleri zorlarken, Trabzon listenin 10. sırasından ilk 10’a girmeyi başardı. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri:

#1
10- TRABZON Genel Endeks Puanı: 53,38

10- TRABZON Genel Endeks Puanı: 53,38

#2
9- ESKİŞEHİR Genel Endeks Puanı: 56,84

9- ESKİŞEHİR Genel Endeks Puanı: 56,84

#3
8- BURSA Genel Endeks Puanı: 57,13

8- BURSA Genel Endeks Puanı: 57,13

#4
7 - YALOVA Genel Endeks Puanı: 58,07

7 - YALOVA Genel Endeks Puanı: 58,07

#5
6- ANTALYA Genel Endeks Puanı: 59,1

6- ANTALYA Genel Endeks Puanı: 59,1

#6
5- KOCAELİ Genel Endeks Puanı: 59,98

5- KOCAELİ Genel Endeks Puanı: 59,98

#7
4- TEKİRDAĞ Genel Endeks Puanı: 61,46

4- TEKİRDAĞ Genel Endeks Puanı: 61,46

#8
3- İZMİR Genel Endeks Puanı: 62,39

3- İZMİR Genel Endeks Puanı: 62,39

#9
2- ANKARA Genel Endeks Puanı: 66,13

2- ANKARA Genel Endeks Puanı: 66,13

#10
1- İSTANBUL Genel Endeks Puanı: 68,9

1- İSTANBUL Genel Endeks Puanı: 68,9

