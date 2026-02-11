Türkiye’nin en huzurlu ve güvenli illeri belli oldu! Zirvedeki şehir herkesi ters köşe yaptı
İş imkanlarından güvenliğe, sağlıktan yaşam kalitesine kadar 94 farklı kriterin titizlikle incelendiği "Türkiye’nin en yaşanılabilir illeri" araştırmasında 2026 yılının güncel listesi belli oldu. İstanbul 68,9 puanla zirvedeki yerini korurken, Ankara ve İzmir metropol gücüyle ilk üçü tamamladı; ancak Anadolu şehirlerinin yükselişi dikkat çekti. Tekirdağ, Kocaeli ve Antalya gibi şehirler yaşam kalitesinde devleri zorlarken, Trabzon listenin 10. sırasından ilk 10’a girmeyi başardı. İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri: