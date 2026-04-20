Milano’da Lexus imzası! Geleceğin mobilitesi bu kez "SPACE" ile sahneye çıktı
Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Premium otomobil üreticisi Lexus, Milano Tasarım Haftası’nda bu yıl da tasarım ve deneyim odaklı projeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

#1
Lexus, Milano Tasarım Haftası’nda bu yıl da yalnızca otomobilleriyle değil, geleceğe dönük tasarım yaklaşımıyla öne çıktı.

#2
Premium otomobil üreticisi Lexus, tasarım ve deneyim odaklı yaklaşımını Milano Tasarım Haftası’na taşımaya devam ediyor. Milano Tasarım Haftası’nda uzun yıllardır yer alan marka, 2026 yılında da mobilitevizyonunuyansıtan yeni projeleriyle dikkat çekiyor.

#3
Lexus, 2026 Milano Tasarım Haftası kapsamında “SPACE” adlı enstalasyonunun dünya prömiyerini gerçekleştirirken, toplamda beş farklı çalışmayla ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Markanın LS Concept modelinden ilham alan bu enstalasyonların tamamı, lüks ve mobilite anlayışını yeniden ele alarak “Mekân” kavramının gelecekte nasıl şekilleneceğine odaklanıyor. Milano’nun Tortona bölgesinde yer alan SuperstudioPiù’da sergilenen Lexus sunumu, 26 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

#4
Lexus’un bu yılki ana enstalasyonu olan “SPACE”, ziyaretçileri deneyimin merkezine alan bir kurguya sahip. 360 derece görsel, ışık ve ses unsurlarını bir araya getiren çalışma, mobilitenin basit bir ulaşım aracından çıkarak yeni deneyimler sunan bir platforma dönüşümünü yorumluyor. Markanın uzun yıllardır sürdürdüğü inovasyon yaklaşımının bir yansıması olan enstalasyon, kara, deniz ve hava ulaşımının giderek daha entegre hale geldiği bir geleceğe işaret ediyor. Bu yeni mobilite anlayışında hareket, sadece bir noktadan diğerine ulaşmayı değil, yaşamı zenginleştiren bir deneyimi ifade ediyor.

#5
Milano Tasarım Haftası’nda ayrıca Lexus’un 2025 yılında başlattığı “DiscoverTogether” girişimi kapsamında hazırlanan dört yeni çalışma da sergileniyor. Bu yıl “DiscoverYour Space” temasıyla gerçekleştirilen proje, bireysel alan kavramını farklı kültür ve disiplinlerden gelen yaratıcı ekiplerin yorumlarıyla ele alıyor.

#6
Projede Japonya’dan Kyotaro Hayashi ve YumiKurotani, İtalya’dan GuardiniCiuffredaStudio, Hollanda’dan RandomStudio ile birlikte Lexus’un kurum içi tasarımcıları ve Japon zanaatkârlık ustalarından oluşan özel bir ekip yer alıyor. Farklı disiplinler ve kültürler arasındaki diyalogla ortaya çıkan çalışmalar, mekân kavramına yeni perspektifler kazandırıyor. Lexus’un Milano Tasarım Haftası’ndaki bu çok katmanlı sunumu, markanın yalnızca otomobil üreticisi değil, aynı zamanda yaşam tarzı ve deneyim odaklı bir marka olarak geleceğin mobilitesine nasıl yaklaştığını da ortaya koyuyor.

