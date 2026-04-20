Milano’da Lexus imzası! Geleceğin mobilitesi bu kez “SPACE” ile sahneye çıktı

Lexus’un bu yılki ana enstalasyonu olan “SPACE”, ziyaretçileri deneyimin merkezine alan bir kurguya sahip. 360 derece görsel, ışık ve ses unsurlarını bir araya getiren çalışma, mobilitenin basit bir ulaşım aracından çıkarak yeni deneyimler sunan bir platforma dönüşümünü yorumluyor. Markanın uzun yıllardır sürdürdüğü inovasyon yaklaşımının bir yansıması olan enstalasyon, kara, deniz ve hava ulaşımının giderek daha entegre hale geldiği bir geleceğe işaret ediyor. Bu yeni mobilite anlayışında hareket, sadece bir noktadan diğerine ulaşmayı değil, yaşamı zenginleştiren bir deneyimi ifade ediyor.