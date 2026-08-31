Anlaşma resmen imzalandı: Türkiye'ye karşı milyarlarca avroluk silah alacaklar

Açıklamada, "10 milyar şekeli aşkın (yaklaşık 3 milyar avro)" değerdeki "Aşil Kalkanı" anlaşması kapsamında İsrail'in, Yunanistan'da David's Sling (Davud Sapanı) sistemleri ve Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından kurulacak uçaklara ve füzelere karşı savunma için Barak MX sistemi dahil olmak üzere çok katmanlı bir hava savunma ağı kuracağı kaydedildi.