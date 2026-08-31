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Anlaşma resmen imzalandı: Türkiye'ye karşı milyarlarca avroluk silah alacaklar

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Anlaşma resmen imzalandı: Türkiye'ye karşı milyarlarca avroluk silah alacaklar

Türkiye'ye karşı yeni savunma anlaşması imzalandı. Maddi büyüklüğü 3 milyar avroyu aşan "Aşil Kalkanı" hava savunma anlaşması böylelikle resmiyete kavuştu.

#1
Foto - Anlaşma resmen imzalandı: Türkiye'ye karşı milyarlarca avroluk silah alacaklar

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın İsrail-Yunanistan ilişkilerinde bugüne kadarki "en büyük savunma ihracatı anlaşması ve İsrail'in tarihindeki en büyük anlaşmalardan biri olduğu" vurgulandı.

#2
Foto - Anlaşma resmen imzalandı: Türkiye'ye karşı milyarlarca avroluk silah alacaklar

İsrail'in Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde gerçekleştirilen imza törenine iki ülkenin Savunma Bakanlığı yetkilileri katıldı.

#3
Foto - Anlaşma resmen imzalandı: Türkiye'ye karşı milyarlarca avroluk silah alacaklar

Açıklamada, "10 milyar şekeli aşkın (yaklaşık 3 milyar avro)" değerdeki "Aşil Kalkanı" anlaşması kapsamında İsrail'in, Yunanistan'da David's Sling (Davud Sapanı) sistemleri ve Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından kurulacak uçaklara ve füzelere karşı savunma için Barak MX sistemi dahil olmak üzere çok katmanlı bir hava savunma ağı kuracağı kaydedildi.

#4
Foto - Anlaşma resmen imzalandı: Türkiye'ye karşı milyarlarca avroluk silah alacaklar

Anlaşmanın Rafael şirketinin Davud Sapanı ve IAI'nın Barak MX sistemlerinin yanı sıra yine Rafael'in Spyder ve IAI'nın hava kontrolüne yönelik MMR tipi çok görevli radarlarını da içerdiği belirtildi. Bunun yanında Rafael'in öncülüğünde geliştirilecek yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de anlaşmada yer aldı.

#5
Foto - Anlaşma resmen imzalandı: Türkiye'ye karşı milyarlarca avroluk silah alacaklar

Açıklamada, "Aşil Kalkanı" anlaşmasının yanı sıra, stratejik tesisleri insansız hava araçlarına karşı korumak ve mevcut savunmayı güçlendirmek amacıyla Rafael'in Drone Dome sistemlerinin satışı için de 26 milyon avro (yaklaşık 92 milyon şekel) tutarında ek bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

#6
Foto - Anlaşma resmen imzalandı: Türkiye'ye karşı milyarlarca avroluk silah alacaklar

İsrail Savunma Bakanlığının açıklamasında, "İsrail, Yunanistan'ın yerli sanayisine bilgi ve teknoloji transferi dahil olmak üzere, sanayi-savunma alanındaki işbirliğini artıracaktır. Bu proje, Doğu Akdeniz'de İsrail'in kilit stratejik ortağı olan Yunanistan ile İsrail arasındaki savunma işbirliğinin bir başka zirvesini oluşturmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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