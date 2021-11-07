Türkiye’nin dost ülkesi görüntüleri anında yayınladı! Dünyayı ayağa kaldıran saldırı

ABD merkezli kar amacı gütmeyen analiz grubu CNA'nın Rusya araştırmaları programı direktörü Michael Kofman da Washington Post'a verdiği demeçte, ortada şüpheli bir durum olduğunu vurgulayarak, "Mesele şu ki, bu bir tatbikat değil. Bir eğitim egzersizi gibi de görünmüyor. Bir şeyler oluyor ama tam olarak ne oluyor?" diye konuştu. Kofman, uydu görüntülerine göre Rusya'nın 41. Birleşik Silahlı Ordusu'na bağlı güçlerin ortak tatbikattan sonra Sibirya'nın Novosibirsk kentindeki üslerine dönmediğini, bunun yerine Ukrayna sınırındaki diğer Rus güçlerine katıldığını gösterdiğini söyledi.