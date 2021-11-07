2021-11-07 11:52:46 Türkiye’nin dost ülkesi görüntüleri anında yayınladı! Dünyayı ayağa kaldıran saldırı
Ukrayna askerlerinin paylaştığı 2 dakika 8 saniyelik video anında yayıldı, Rusya'nın kabusu gerçeğe dönüştü. Rus medyası, askerlerin başarılı saldırının ardından kutlama yapmalarını haberlerinde özellikle öne çıkardı. Ukrayna'nın yeni Bayraktar TB2 alacağını duyurduğu saatlerde cephe hattında silah sesleri duyuldu, bir asker yaralandı. Ancak asıl bomba, Ukrayna askerlerinin yayınladığı bir videoyla patladı.