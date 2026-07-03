ABD gidiyor, Türkiye sahaya iniyor! Erdoğan ipleri eline aldı, İHA’dan savaş gemisine ihracatı patlattık
7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek tarihi NATO Zirvesi öncesinde, dünya basınının önde gelen kuruluşu Bloomberg Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çeken çarpıcı bir analiz yayımladı. ABD'nin Avrupa'daki askeri taahhütlerini azaltma eğiliminde olduğu bir dönemde, Türkiye'nin savunma sanayii gücüyle Avrupa'nın "hayati" ihtiyacı haline geldiği vurgulanıyor. Erdoğan, sergilenen yerli ve modern savunma teknolojileriyle Türkiye'nin NATO'nun geleceğini şekillendiren en kritik aktör olduğunu dünyaya bir kez daha kanıtlıyor.