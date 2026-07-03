ABD gidiyor, Türkiye sahaya iniyor! Erdoğan ipleri eline aldı, İHA’dan savaş gemisine ihracatı patlattık

Transatlantik ilişkilerin ciddi şekilde yıprandığı bu dönemde Avrupa, Türkiye’nin askeri ve endüstriyel kapasitesinin kendileri için ne kadar hayati olduğunu yeniden keşfediyor. İki yıl önce İsveç’in ittifaka katılımına karşı çıktığı için NATO içinde sert eleştirilerin hedefi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün güçlü liderlik profili sayesinde çok farklı bir konumda bulunuyor. Hazırlık süreçlerine yakın olan diplomatlardan edinilen bilgilere göre, Avrupa liderlerinin birçoğu ABD Başkanı Donald Trump ile ciddi siyasi gerilimler yaşarıyor.