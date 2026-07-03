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ABD gidiyor, Türkiye sahaya iniyor! Erdoğan ipleri eline aldı, İHA’dan savaş gemisine ihracatı patlattık

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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ABD gidiyor, Türkiye sahaya iniyor! Erdoğan ipleri eline aldı, İHA’dan savaş gemisine ihracatı patlattık

7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek tarihi NATO Zirvesi öncesinde, dünya basınının önde gelen kuruluşu Bloomberg Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çeken çarpıcı bir analiz yayımladı. ABD'nin Avrupa'daki askeri taahhütlerini azaltma eğiliminde olduğu bir dönemde, Türkiye'nin savunma sanayii gücüyle Avrupa'nın "hayati" ihtiyacı haline geldiği vurgulanıyor. Erdoğan, sergilenen yerli ve modern savunma teknolojileriyle Türkiye'nin NATO'nun geleceğini şekillendiren en kritik aktör olduğunu dünyaya bir kez daha kanıtlıyor.

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Foto - ABD gidiyor, Türkiye sahaya iniyor! Erdoğan ipleri eline aldı, İHA’dan savaş gemisine ihracatı patlattık

7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Söz konusu zirve uzmanlar tarafından tarihi olarak nitelendirilirken Türkiye'nin rolüne ayrıca parantez açılıyor. Dünya basınının önemli kuruluşlarından Bloomberg'den bu konuda dikkat çeken bir analiz geldi.

#2
Foto - ABD gidiyor, Türkiye sahaya iniyor! Erdoğan ipleri eline aldı, İHA’dan savaş gemisine ihracatı patlattık

Önümüzdeki hafta NATO liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’daki devasa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne doğru yola çıktıklarında, askeri konvoyları başkentin sergi merkezinin önüne park edilmiş modern askeri mühimmatların yanından geçecek. Habere göre fuar alanının içinde sergilenen yüksek teknoloji ürünü akıllı mühimmatlar ve gelişmiş elektronik harp sistemleri, Türkiye’nin hızla büyüyen 10 milyar dolarlık askeri ihracat endüstrisinin küresel gücünü gözler önüne serecek.

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Foto - ABD gidiyor, Türkiye sahaya iniyor! Erdoğan ipleri eline aldı, İHA’dan savaş gemisine ihracatı patlattık

Transatlantik ilişkilerin ciddi şekilde yıprandığı bu dönemde Avrupa, Türkiye’nin askeri ve endüstriyel kapasitesinin kendileri için ne kadar hayati olduğunu yeniden keşfediyor. İki yıl önce İsveç’in ittifaka katılımına karşı çıktığı için NATO içinde sert eleştirilerin hedefi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün güçlü liderlik profili sayesinde çok farklı bir konumda bulunuyor. Hazırlık süreçlerine yakın olan diplomatlardan edinilen bilgilere göre, Avrupa liderlerinin birçoğu ABD Başkanı Donald Trump ile ciddi siyasi gerilimler yaşarıyor.

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Foto - ABD gidiyor, Türkiye sahaya iniyor! Erdoğan ipleri eline aldı, İHA’dan savaş gemisine ihracatı patlattık

Ancak Erdoğan, Trump’ın doğrudan saygısını kazanabilen tek ev sahibi olarak biliniyor. Analize göre Türkiye, mevcut durumda NATO’nun geleceğini ve zirvenin gidişatını rayında tutabilecek en kritik aktör olarak öne çıkıyor. Üstelik Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşı ve Trump’ın savunma bütçelerini artırma baskısı altındaki Avrupa için artık en büyük askeri donanım sağlayıcılarından birine dönüştüğü vurgulanıyor.

#5
Foto - ABD gidiyor, Türkiye sahaya iniyor! Erdoğan ipleri eline aldı, İHA’dan savaş gemisine ihracatı patlattık

Trump yönetiminin geçtiğimiz haftalarda NATO ortaklarına sunduğu askeri planlar, ABD'nin Avrupa'daki kesintilerinin çok daha derinleşeceğini gösterirken büyük bir çekilmenin ayak sesleri. Haberde Türkiye'nin, oluşan bu devasa güvenlik boşluğunu doldurabilecek en önemli güç olarak kendini konumlandırdığına dikkat çekiliyor.

#6
Foto - ABD gidiyor, Türkiye sahaya iniyor! Erdoğan ipleri eline aldı, İHA’dan savaş gemisine ihracatı patlattık

Ankara'nın, NATO ve AB üyesi olan ve Ukrayna ile sınırı bulunan Romanya’ya tarihinin ilk askeri savaş gemisi ihracatını gerçekleştirerek bölgesel güvenlik paktlarında liderliğe soyunduğu da haberin dikkat çeken noktalarından biri oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, Türk İHA'larına ve NATO standardındaki 155 mm'lik top mermilerine olan küresel talebi zirveye çıkardığı belirtildi.

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