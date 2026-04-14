Ekonomi
Türkiye'nin doğalgaz aramasına jammer engeli: Her yere yerleştirilmişler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin doğalgaz aramasına jammer engeli: Her yere yerleştirilmişler

Türkiye ile Pakistan arasında enerji alanında yapılan anlaşmayla ilgili kötü haber geldi. Gelişmeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dyurdu.

Bilindiği üzere Türkiye ile Pakistan arasında geçtiğimiz Aralık aynda enerji anlaşması imzalanmıştı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan’ın petrol şirketleri Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında Pakistan’daki 3 deniz ve 2 kara sahasında hidrokarbon arama ve üretim anlaşmaları yapılmıştı.

Alparslan Bayraktar'ın son açıklamasına göre, Pakistan'daki enerji faaliyetleri savaş sebeplerinden kaynaklı ertelenmek zorunda kaldı.

Pakistan açıklarında planlanan çalışmaların ertelendiğini belirten Bayraktar, “Normalde Oruç Reis’i gönderip sismik çalışma yapacaktık ancak bölge şu anda adeta savaş sahasına dönmüş durumda. Her yerde jammer var, sinyal almak çok zor” dedi.

Bayraktar, Libya’da iki deniz sahasında çalışmalar yürütüldüğünü ve sismik faaliyetlerin bu yıl içinde yeniden planlanabileceğini söyledi.

