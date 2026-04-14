Katil İsrail’in Gazze’deki vahşeti durmuyor! Can kaybı 72 bini aştı

Siyonist katil ve terör devleti İsrail, dünya kamuoyunun gözü önünde gerçekleştirdiği soykırıma her gün yeni halkalar ekliyor. Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’ni abluka altına alarak bebek, çocuk, kadın demeden katleden işgalci ordu, sözde ateşkese rağmen saldırılarına bir an bile ara vermedi. Gazze’den gelen son veriler, vahşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi: Barbar saldırılarda hayatını kaybeden mazlumların sayısı 72 bin 336’ya yükseldi.