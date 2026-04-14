Dünya
Katil İsrail’in Gazze’deki vahşeti durmuyor! Can kaybı 72 bini aştı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Katil İsrail'in Gazze'deki vahşeti durmuyor! Can kaybı 72 bini aştı

Siyonist katil ve terör devleti İsrail, dünya kamuoyunun gözü önünde gerçekleştirdiği soykırıma her gün yeni halkalar ekliyor. Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi’ni abluka altına alarak bebek, çocuk, kadın demeden katleden işgalci ordu, sözde ateşkese rağmen saldırılarına bir an bile ara vermedi. Gazze’den gelen son veriler, vahşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi: Barbar saldırılarda hayatını kaybeden mazlumların sayısı 72 bin 336’ya yükseldi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, küresel zorba ABD’nin desteğiyle bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail’in son 24 saatteki bilançosunu açıkladı. Sözde ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana bile 757 kişiyi acımasızca katleden soykırım şebekesi, 172 binin üzerinde insanı da sakat bıraktı. Enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtilirken, Siyonist canilerin durmaya niyeti olmadığı bir kez daha tescillendi.

İşgalci İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 336’ya ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 3 ölü ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 757 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 111 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 336’ya, yaralı sayısının da 172 bin 213’e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

