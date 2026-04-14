Urfa'da liseyi kana bulamıştı: 19 yaşındaki şahsın skandal mesajı!

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 16 kişinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Okulun eski öğrencisi olduğu ortaya çıkan 2007 doğumlu şahsın, saldırıdan önce yazdığı skandal mesaj ortaya çıktı.

1
#1
Pompalı tüfekle okula giren bir şahıs, adeta dehşet saçtı. Etrafa atş etmeye başlayan şahsın saldırısı sonrasında 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi yaralandı.

#2
ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

#3
Saldırı anı ve sonrasında birçok öğrenci, etrafa kaçışmaya başladı. 10 öğrencinin yaralandığı olayda, tüm yaralıların sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu açıklandı.

#4
19 yaşındaki saldırganın, okulun eski öğrencisi olduğu ve sadece 9'uncu sınıfı bu okulda okuğu öğrenildi. Saldırgan Ömer Ket, olayın ardından okula saklandı. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ekipleri ile özel harekat timleri sevk edildi.

#5
OKULA SALDIRIP HAYATINA SON VERDİ Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Siverek ilçesindeki eski okuluna silahlı şekilde giren bir gencin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığını, şüphelinin de intihar ettiğini bildirdi. Vali Şıldak, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı yaralama olaylarıyla ilgili, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

#6
Olayın çok yönlü olarak araştırıldığına dikkati çeken Şıldak, şunları kaydetti: "(Saldırgan) Okulun eski öğrencisi, sadece 9. sınıfta burada eğitim alıyor. Daha sonra açık öğretim lisesine kaydedilmiş bir eğitim süreci var. 2007 doğumlu olan şahıs polisin müdahalesiyle yakalanmak üzereyken yaşamına son verdi. Okulu tahliye ettik. Üzüntü duyduğumuz bu olayın evveliyatını da içerecek şekilde araştırılıp soruşturulacak. Tüm Siverek ve Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun. Adli ve idari süreçler incelenecek. Okullarımızın güvenliği konusunda tüm tedbirleri almamıza rağmen böyle münferit hadiseler olabiliyor. Gereken inceleme yapılacak."

#7
SKANDAL PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI Saldırıyı gerçekleştiren Ömer Ket'in okulun Instagram hesabındaki paylaşıma tehdit içerikli yorum yaptığı ortaya çıktı: “Hazır olun bu okulda bir kaç gün sonra saldırı olacak, hazır olun kunduzlar.”

#8
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA İçişleri Bakanlığı'ndan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okulda pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

#9
İşte olay sonrasına ait kareler.../ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Blondepate

ABD de olduğu gibi, burada da bu olay örnek olup bu tarz olaylar çoğalmaz. Ayrıca pompalı tüfek sorununda biran önce çözülmeli. Herkesin evinde arabasında vs var.....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23