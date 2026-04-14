Yunanistan'ı hüsrana uğratacak gelişme: Türkiye'ye yetki verildi

Türkiye’nin komuta edeceği bu güç kara, hava, deniz, siber ve hatta uzay boyutlarını kapsayan 15 bin kişilik elit bir ordu. NATO’nun geçirdiği dönüşüm, "bekle-gör" taktiğinden "ilk hamle" stratejisine geçişi simgeliyor. Bu yeni doktrinin kalbinde yer alan Müttefik Reaksiyon Kuvveti (ARF), kriz anlarında 4-5 gün içinde dünyanın herhangi bir noktasına intikal edebilecek kapasiteye sahip. Kara, hava, deniz, siber ve uzay boyutlarını kapsayan 15 bin kişilik bu elit güç, artık krizlere sadece müdahale etmeyecek, krizin yönünü bizzat tayin edecek.