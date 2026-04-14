  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil İsrail’in Gazze’deki vahşeti durmuyor! Can kaybı 72 bini aştı Belalarını arıyorlar! Türkiye ile savaş senaryosunu tartışmaya açtılar Nisan ayında şoke eden manzara! Kar kalınlığı insan boyutunu geçti Avrupa'nın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu! Yunanistan'ı hüsrana uğratacak gelişme: Türkiye'ye yetki verildi Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektöründeki 57 projeye büyük destek İtalya’yı geride bıraktı: Türkiye artık bu alanda dünya ikincisi Otomobil devinin çılgın modeli tanıtıldı! Türkiye'de çok seviliyor! Seküler cahillere göre modernlik! Yine alkol illeti yine faciaya davetiye
Gündem
10
Yeniakit Publisher
Belalarını arıyorlar! Türkiye ile savaş senaryosunu tartışmaya açtılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran savaşında hüsrana uğrayan İsrail'de şimdi de Türkiye ile savaş senaryosu tartışılmaya başlandı. Tel Aviv basını olası savaşta neler olabileceğini yazdı.

#1
Akşam'da yer alan habere göre İsrail basınında Türkiye ile olası bir çatışma senaryosuna ilişkin değerlendirmeler dikkat çekmeye devam ediyor.

#2
Kanal 14'te yayımlanan Dror Balzada imzalı analizde, Türkiye ile İsrail arasında yakın vadede doğrudan bir savaş ihtimalinin düşük olduğu ifade edilirken, Ankara'nın bölgesel etkisine geniş yer verildi.

#3
Analizde, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin özellikle Suriye ve Gazze başta olmak üzere bazı bölgelerde nüfuz sahibi bir aktör olduğu belirtilerek, "Bu tür bir denklemde Türkiye açısından kaybetme ihtimali kolay bir seçenek olarak görülmez" değerlendirmesine yer verildi.

#4
Benzer şekilde İsrail merkezli JDN'nin "İsrail'in Türkiye karşısındaki gerçek kapasitesi nedir?" başlıklı analizinde de iki ülke arasında yakın vadede büyük ölçekli bir çatışmanın düşük ihtimal olduğu görüşü paylaşıldı.

#5
JDN'nin değerlendirmesinde, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki kara operasyonlarının sahadaki askeri tecrübesini artırdığı vurgulanırken, Libya ve Karabağ gibi farklı bölgelerde yürütülen operasyonların da Ankara'nın "klasik savaş doktrinlerinin ötesine geçen, teknoloji ve uzaktan harekâta dayalı esnek bir askeri model" geliştirdiğine işaret ettiği aktarıldı.

#6
Analizde ayrıca olası bir senaryoda en kritik başlıklardan birinin deniz harekâtı olacağı ifade edildi. Türkiye'nin güçlü bir donanmaya sahip olduğu belirtilerek, böyle bir kapasitenin göz ardı edilemeyeceği ve hesaplamaların dikkatle yapılması gerektiği yorumu paylaşıldı.

#7
Öte yandan metinde, asıl riskin doğrudan askeri çatışmadan ziyade dolaylı gerilim alanları olabileceği ifade edildi.

#8
Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki varlığını derinleştirmesinin iki ülke arasında doğrudan olmayan ancak tırmanma riski taşıyan sürtüşmelere yol açabileceği belirtildi.

#9
İsrailli uzmanların değerlendirmelerine göre, Türkiye ile İsrail arasında doğrudan savaş ihtimali düşük görülürken, Ankara'nın askeri kapasitesi, bölgesel etkisi ve operasyonel tecrübesi belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23