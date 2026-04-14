Avrupa'nın en güçlü orduları açıklandı! Türkiye listeye damga vurdu!
Global Firepower (GFP) tarafından yayınlanan verilerine göre, 2026 yılında Avrupa'nın en güçlü ordularına sahip ülkeleri belli oldu. Peki bu listede Türkiye kaçıncı sırada? İşte Avrupa'nın en güçlü orduları...

Avrupa'da askeri güç dengeleri değişiyor Avrupa, tarih boyunca askeri güçlerin rekabet ettiği bir coğrafya oldu. Günümüzde ise bu rekabet artık yalnızca asker sayısıyla değil; teknoloji, savunma sanayii kapasitesi, lojistik kabiliyet ve stratejik altyapıyla ölçülüyor. Son yıllarda özellikle savunma teknolojileri, insansız sistemler ve modern savaş kabiliyetleri orduların gücünü belirleyen en kritik unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle ülkeler, ordularını yalnızca sayısal büyüklükle değil, yüksek teknoloji ve modern askeri doktrinlerle güçlendirmeye çalışıyor.

Global Firepower listesi nasıl hazırlanıyor? Global Firepower tarafından hazırlanan askeri güç sıralaması, ülkelerin toplam askeri kapasitesini ölçmek için 60’tan fazla farklı kriteri analiz ediyor. Bu kriterler arasında şunlar bulunuyor: Aktif asker sayısı Kara, hava ve deniz kuvvetlerinin büyüklüğü Savunma bütçesi Lojistik kapasite Doğal kaynaklar ve enerji erişimi Coğrafi avantajlar Teknolojik altyapı

Tüm bu veriler bir araya getirilerek “PowerIndex (PwrIndx)” adı verilen bir güç puanı oluşturuluyor. Bu puanda 0’a ne kadar yakın olunursa, askeri güç o kadar yüksek kabul ediliyor. Sistemin amacı yalnızca büyük orduları değil, teknolojik olarak gelişmiş küçük ülkeleri de değerlendirmeye dahil ederek daha dengeli bir askeri güç analizi ortaya koymak. İŞTE AVRUPA'NIN EN GÜÇ ORDULARI 2026 LİSTESİ

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 20. ORDUSU BULGARİSTAN PWRINDX: 1,2522

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 19. ORDUSU BELÇİKA PWRINDX: 1,2201

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 18. ORDUSU MACARİSTAN PWRINDX: 1,0429

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 17. ORDUSU ÇEKYA PWRINDX: 1,0313

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 16. ORDUSU ROMANYA PWRINDX: 0,9558

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 15. ORDUSU FİNLANDİYA PWRINDX: 0,8673

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 14. ORDUSU İSVİÇRE PWRINDX: 0,8396

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 13. ORDUSU DANİMARKA PWRINDX: 0,8198

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 12. ORDUSU PORTEKİZ PWRINDX: 0,6659

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 11. ORDUSU HOLLANDA PWRINDX: 0,6142

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 10. ORDUSU YUNANİSTAN PWRINDX: 0,5484

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 9. ORDUSU İSVEÇ PWRINDX: 0,4834

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 8. ORDUSU POLONYA PWRINDX: 0,3891

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 7. ORDUSU UKRAYNA PWRINDX: 0,3691

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 6. ORDUSU İSPANYA PWRINDX: 0,3247

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 5. ORDUSU ALMANYA PWRINDX: 0,2468

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 4. ORDUSU İTALYA PWRINDX: 0,2211

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 3. ORDUSU TÜRKİYE PWRINDX: 0,1975

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 2. ORDUSU İNGİLTERE PWRINDX: 0,1881

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ 1. ORDUSU FRANSA PWRINDX: 0,1798/ kaynak: haber7

