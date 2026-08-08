Türkiye’nin de imza attığı Mekke Anlaşması dünyayı titretti! İşte üçlü savunma paktının perde arkası
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, ABD-İran savaşının oluşturduğu bölgesel istikrarsızlık ortamında uluslararası kamuoyunun odak noktası haline geldi. Uzmanlar, Türk savunma teknolojisinin gücü, Suudi Arabistan'ın ekonomik yatırımları ve Pakistan'ın nükleer kapasitesini birleştiren hamlenin Orta Doğu'daki tüm jeopolitik dengeleri kökten değiştireceğini vurguladı.