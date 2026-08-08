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Dünya
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Türkiye’nin de imza attığı Mekke Anlaşması dünyayı titretti! İşte üçlü savunma paktının perde arkası

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye’nin de imza attığı Mekke Anlaşması dünyayı titretti! İşte üçlü savunma paktının perde arkası

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, ABD-İran savaşının oluşturduğu bölgesel istikrarsızlık ortamında uluslararası kamuoyunun odak noktası haline geldi. Uzmanlar, Türk savunma teknolojisinin gücü, Suudi Arabistan'ın ekonomik yatırımları ve Pakistan'ın nükleer kapasitesini birleştiren hamlenin Orta Doğu'daki tüm jeopolitik dengeleri kökten değiştireceğini vurguladı.

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Foto - Türkiye’nin de imza attığı Mekke Anlaşması dünyayı titretti! İşte üçlü savunma paktının perde arkası

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, ABD/İsrail - İran Savaşı nedeniyle uzun süredir bölgesel karışıklık ve istikrarsızlık yaşanan bir dönemde ortak bir savunma anlaşmasına imza attı. Suudi Arabistan merkezli bir düşünce kuruluşu olan Körfez Araştırma Merkezi Başkanı Abdulaziz Sager, "Zirvenin siyasi sembolizmi önemli. Müslüman dünyasının en etkili üç devleti, artan belirsizlik döneminde bir araya geliyor ve bu da bölgesel ve orta güçler arasında güvenlik konularında daha yakın koordinasyon kurma isteğinin arttığını gösteriyor" dedi.

#2
Foto - Türkiye’nin de imza attığı Mekke Anlaşması dünyayı titretti! İşte üçlü savunma paktının perde arkası

Sager, "Eğer kurumsallaştırılır ve somut işbirliğine dönüştürülürse, üçlü çerçeve, üç ülkenin kolektif diplomatik ve savunma ağırlığını güçlendirirken, daha bölgesel odaklı bir güvenlik mimarisinin ortaya çıkmasına da katkıda bulunabilir" ifadesini kullandı. Anlaşma, yaklaşık bir yıllık müzakerelerin ardından geldi. Orta Doğu'da süren savaşlar Suudi Arabistan'ın, petrol ihracatını ve kalkınma planlarını tehlikeye atarken, uzun süredir devam eden ABD güvenlik şemsiyesinin güvenilirliği konusunda büyük sorular ortaya çıkardı.

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Foto - Türkiye’nin de imza attığı Mekke Anlaşması dünyayı titretti! İşte üçlü savunma paktının perde arkası

Üst düzey bir Suudi yetkilisi hem Irak milislerinden hem de İran gözetimindeki Husilerden yakın zamanda koordineli saldırılar beklendiğini belirterek, Riyad'ın bu nedenle ittifaklarını genişletmeye odaklandığını vurguladı.

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Foto - Türkiye’nin de imza attığı Mekke Anlaşması dünyayı titretti! İşte üçlü savunma paktının perde arkası

Uzmanlar anlaşmayı Türkiye'nin güçlü savunma sanayi ve Suudi Arabistan'ın teknolojik harcama katkılarıyla besleyebileceği bir anlaşma olarak yorumluyor. Pakistan ise nükleer silahı bulunan tek Müslüman ülke.

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Foto - Türkiye’nin de imza attığı Mekke Anlaşması dünyayı titretti! İşte üçlü savunma paktının perde arkası

Körfez ülkesi Kuveyt de, Güney Asya ülkesiyle enerji işbirliği ve yatırım karşılığında Pakistan ile genişletilmiş bir savunma anlaşması için görüşmeler yürütüyor. İsrail tarafı, Reuters'ın anlaşmaya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. Anlaşmanın destekçisi olmayan bir diğer taraf da Pakistan'la arasında sık sık sorunlar çıkan Hindistan.

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Yorumlar

Dertli

Dünyayı niye titretsin ki..kime karşı, israile karşı mi hayır,abd ye karşı mi hayır.. husilere karşı evet.irana karşı evet..abd ve israilin de istediği bu..

Hayırlara Vesile Olsun bu Antlaşma.

Çok da güzel oldu bu antlaşma. Hayırlara da vesile olur, İnşaAllah. Bu Antlaşma dünyada dikkatleri çekmiştir. Lakin, en etkilenen de Müslüman Katili elleri kanlı şiii İran olmuştur. melun İran ve itlerinin, Müslüman düşmanlığında ve Müslüman katilliğinde metod değiştireceği, aleni değil de daha sinsi iz bırakmaz bir şekilde hareket edeceği aşikardir. İsrail=İRan=Müslüman Katili.
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