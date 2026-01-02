  • İSTANBUL
Türkiye'nin büyük düşmanı 3500 km menzilli füzeyi ateşledi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin büyük düşmanı 3500 km menzilli füzeyi ateşledi

Son dönemde Türkiye'nin Pakistan ile yaptığı savunma anlaşmalarından rahatsızlık duyan Asya ülkesi K-4 balistik füzeyi ateşledi.

#1
Foto - Türkiye'nin büyük düşmanı 3500 km menzilli füzeyi ateşledi

Ulusavunma'da yer alan habere göre Hindistan Donanması, K-4 (Kalam-4) orta menzilli balistik füzesini (SLBM) nükleer denizaltısından ateşlediğini açıkladı…

#2
Foto - Türkiye'nin büyük düşmanı 3500 km menzilli füzeyi ateşledi

Füze, Arihant sınıfının 2. platformu nükleer tahrikli balistik füze denizaltısı INS Arighaat (SSBN 81) tarafından dalmış durumdayken ateşlendi.

#3
Foto - Türkiye'nin büyük düşmanı 3500 km menzilli füzeyi ateşledi

K-4, katı yakıtlı, iki kademeli bir balistik füze olarak tanımlanmakta olup, 3.500 km menzile ve yaklaşık 2 tonluk nükleer harp başlığı taşıma kapasitesine sahiptir.

#4
Foto - Türkiye'nin büyük düşmanı 3500 km menzilli füzeyi ateşledi

K-4 füzesinin yaklaşık 12 metre uzunluğa, 1,3 metre çapa ve 17 ton civarında toplam ağırlığa sahip olduğu değerlendirilmektedir.

#5
Foto - Türkiye'nin büyük düşmanı 3500 km menzilli füzeyi ateşledi

K-4 füzesinde güdüm, ataletsel seyrüsefer sistemi temel alınarak GPS/NavIC uydu destekli mimari ile sağlanmaktadır…

