Hanımların vazgeçilmeziydi! Teflon tavalar yasaklanıyor

Fransa Resmi Gazetesi’nde yayımlanan kararnameye göre, aşırı derecede PFAS içerdikleri gerekçesiyle teflon tavaların kullanımı 1 Ocak itibariyle yasaklandı. Avrupa Birliği’nde 2020 yılından bu yana teflonla ilgili kısıtlamalar bulunmasına rağmen, milyonlarca tüketici bu ürünleri kullanmaya devam ediyordu. Yeni düzenleme ile Fransa, bu alanda en sert adımı atan ülkelerden biri oldu.