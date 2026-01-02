  • İSTANBUL
Mehmetçik’in bir postalı Gazze’ye bassa... Herkes "Gerisi gelir" diyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Mehmetçik’in bir postalı Gazze’ye bassa... Herkes “Gerisi gelir” diyor

Star yazarı Yakup Köse, Gazze için İstanbul’da düzenlenen ve yüzbinlerin katıldığı mitingi kaleme alarak dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Köse, siyonist İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıların yalnızca bombalarla değil açlık, susuzluk ve soğukla bir soykırıma dönüştüğünü vurguladı. Yazısında, toplumda oluşan güçlü beklentiye işaret eden Köse, “Mehmetçik’in bir postalı Gazze’ye bassa gerisi gelir” sözleriyle Türkiye’nin askeri varlığının umut olacağını dile getirdi. İşte Köse'nin yazısı:

2
#1
Foto - Mehmetçik’in bir postalı Gazze’ye bassa... Herkes "Gerisi gelir" diyor

"Senenin ilk günü, İstanbul Kabataş'ta aracı park edip Galata Köprüsü'ne yürürken, zemheri kışına lâyık bir soğuk da bize eşlik etti. Titremekten, beş kilometrelik mesafeyi nasıl katettiğimizi anlamadık. Teheccüd vakti yola düşmeye başlayan yüzbinler kuşluk vakti bir sel olup Galata Köprüsü'ne aktı. Dert bir idi: Gazze! Türkiye'de, Hamas'ın terör devleti İsrail ile yaptığı anlaşma sonrası sanki Gazze'de her şey normale dönmüş gibi kanaat var. Türkiye'nin yolsuzluk, uyuşturucu ve sapkınlık gündeminde Gazze kayboldu. Dünkü miting halkımızın ekseriyetine Gazze'yi tekrar hatırlattı.

#2
Foto - Mehmetçik’in bir postalı Gazze’ye bassa... Herkes "Gerisi gelir" diyor

Zemheri soğuğunda 500 binden fazla insanımız mitinge iştirak etti. Toplumun Gazze hassasiyetinin sürdüğünü göstermesi bakımından muazzam bir katılım.

#3
Foto - Mehmetçik’in bir postalı Gazze’ye bassa... Herkes "Gerisi gelir" diyor

Evet, Gazze'de şimdilik gökyüzünden bombalar yağmıyor ama terör unsurları Gazzelileri çeşitli bahanelerle öldürmeye devam ediyor. Gıda ve diğer yardımların girişi engelleniyor. Gıda, ilaç ve tıbbi malzemenin temininde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu soğuk kış günlerinde Gazze'de çadırlar içinde yaşayan insanlar var. Geçen hafta yağan yağmurla birlikte çadırları su bastı. Terör devleti İsrail, Filistinlilerin içinden çıkan hainleri silahlandırıp Gazzelilerin üzerine salıyor. Gazzeliler bir de bu hainlerle mücadele ediyor.

#4
Foto - Mehmetçik’in bir postalı Gazze’ye bassa... Herkes "Gerisi gelir" diyor

Mitingin yapılmasına öncülük eden isimlerden Bilal Erdoğan'ın konuşmasındaki şu vurgu önemli: "Gazze'de yaşanan, asla bir savaş değildir. Gazze'de yaşanan, iki ordunun bir araya geldiği bir çatışma değildir. Gazze'de yaşanan, sadece bir güvenlik meselesi değildir. Gazze'de yaşanan, bir halkın kadınlarıyla, çocuklarıyla, yaşlılarıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır. Bu soykırım yalnız on binlerce ton bombayla yapılmıyor. Bu soykırım açlıkla yapılıyor, susuzlukla yapılıyor, soğukla yapılıyor, insani yardımların engellenmesiyle yapılıyor. Bugün Filistin'de ağır kış şartlarında derme çatma çadırların içinde her türlü imkandan yoksun insanlar var ve bu insanlara ulaşabilecek yardımı bilerek, isteyerek ve hatta zevk alarak engelleyen zalim bir düzen var."

#5
Foto - Mehmetçik’in bir postalı Gazze’ye bassa... Herkes "Gerisi gelir" diyor

Mezkûr anlaşmayla birlikte Gazze'ye uluslararası askeri bir gücün gönderilmesi gündemde. Türkiye de bu güce asker vermekte kararlı. Askeri hazırlıklar da tamamlandı. Yalnız terör devleti İsrail, Türkiye'nin Gazze'ye asker göndermesini istemiyor. Dünkü mitinge katılanlar, Türkiye'nin ne yapıp edip Gazze'ye asker göndermesi hususunda hemfikirler. Türk askerinin Gazze'ye gitme ihtimâli toplumda bir heyecan uyandırdı.

#6
Foto - Mehmetçik’in bir postalı Gazze’ye bassa... Herkes "Gerisi gelir" diyor

Gazze konusunda kaybedecek 1 saniye bile yok. Bilal Erdoğan'ın konuşmasında vurguladığı gibi, terör devleti İsrail soykırımı sadece silahla yapmıyor; açlıkla, susuzlukla, soğukla yapıyor.

#7
Foto - Mehmetçik’in bir postalı Gazze’ye bassa... Herkes "Gerisi gelir" diyor

Yazımın başında zemheri soğuğundan bahsettim. Yalnızca birkaç saat üşüdüm ama beni sarstı. Sonra sıcacık evime gittim, sıcak bir şeyler içtim ve kendime geldim. Üzerimde soğuktan eser kalmadı; ya Gazzeliler? Onlar soğuğun üzerine bir de açlık ve susuzlukla kesintisiz mücadele ediyor. Bizler gibi üşüdüklerinde dönecekleri sıcak evleri yok.

#8
Foto - Mehmetçik’in bir postalı Gazze’ye bassa... Herkes "Gerisi gelir" diyor

Hâsılı kelâm, Mehmetçik'in bir postalı Gazze'ye bassa gerisi gelir, umutla bekliyoruz!.."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hayırlı

Bizlerde hazırız inşallah

yazıları yazarken gercekci yazmak

ortadoğuda bulunan bir türkiyeyi ne amerika ister ne israil nede kölelri olan arap ülkeleri öncelikle soru <<filistinlilere sorun ne kadarı türk askeri istiyor filsitin 3 bölümdür 1bölüm gazzedekiler hamascılar 2 bölüm batı seriadakiler 3 bölüm filsitin dısındaki olanlar ürdün msıır lübnan susdi arabistan suriyedekiler <<1916dan sonra isgal edilen ingilizler fransızlar tarafındnaa yöntilen bu ülkeler 50 yıl boyunca osmanlı isgalici sömürgeci diyerek ülekmeize düşmanca yetiştirilmişlerdir <diğer arap ülkelri Mevali diyerek osmanlıya isyan etmedilermi arap ırkının üstünlüğü peygamber rin arap olması diyerek yazılarda yazarken yalaka değil gercekci yazmak gerekir nokta
