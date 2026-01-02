Mehmetçik’in bir postalı Gazze’ye bassa... Herkes “Gerisi gelir” diyor
Star yazarı Yakup Köse, Gazze için İstanbul’da düzenlenen ve yüzbinlerin katıldığı mitingi kaleme alarak dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Köse, siyonist İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıların yalnızca bombalarla değil açlık, susuzluk ve soğukla bir soykırıma dönüştüğünü vurguladı. Yazısında, toplumda oluşan güçlü beklentiye işaret eden Köse, “Mehmetçik’in bir postalı Gazze’ye bassa gerisi gelir” sözleriyle Türkiye’nin askeri varlığının umut olacağını dile getirdi. İşte Köse'nin yazısı: