  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye ile ilgili son yaptığı hareket tepki çeken Hadise’ye AK Parti’den çok sert cevap: Vah zavallı vah Fenerbahçe’de beklenmedik veda: Büyük umutlarla gelen dünya yıldızı isteneni veremedi, bavullarını topluyor Kızılyıldız-Partizan maçında taraftarlar çıldırdı! Dev yangın futbolun önüne geçti Piyasaları sarsacak gelişme: 52 milyar dolar yatırım geri çekildi Türk İHA'ları tatbikata damga vurmuştu: NATO'nun en güçlü orduları sıralaması güncellendi! Türkiye’nin “Biz varken kimseden korkmayın” dediği ülkede gizemli hareketlilik! Katar uçağı, 185 kilometrelik dev Türk radarlarını indirdi Bursa'da felaketi yaşadılar! Ulubat taştı evler sular altında kaldı İstanbul dahil birçok ile kar geliyor! Tarih verildi Tek belgeyle küresel pazara! Helal akreditasyonla güven artıyor! 227 başvurudan 128’i onaylandı Doların sarsıntısı altına yaradı! Gramda yeni rekor geldi: İşte piyasalardaki son durum
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Türkiye’nin "Biz varken kimseden korkmayın" dediği ülkede gizemli hareketlilik! Katar uçağı, 185 kilometrelik dev Türk radarlarını indirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin “Biz varken kimseden korkmayın” dediği ülkede gizemli hareketlilik! Katar uçağı, 185 kilometrelik dev Türk radarlarını indirdi

Doha, Ankara ve Mogadişu hattında artan güvenlik iş birliği kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilen ALP 100-G alçak irtifa radar sistemi Somali’nin başkentine sevk edildi. Katar Hava Kuvvetleri’ne ait dev nakliye uçağıyla taşınan sistemin, Somali’de kurulan Türk Uzay Limanı ve deniz üssünün hava emniyetini sağlamak amacıyla kullanılacağı bildirildi. AESA teknolojisine sahip olan bu yerli radar sistemi, bölgedeki hava tehditlerini üç boyutlu olarak takip ederek dost unsurlar için tam koruma kalkanı oluşturacak.

#1
Foto - Türkiye’nin "Biz varken kimseden korkmayın" dediği ülkede gizemli hareketlilik! Katar uçağı, 185 kilometrelik dev Türk radarlarını indirdi

Katar Emiri Hava Kuvvetleri’ne ait bir C-17A uçağı, Mogadişu, Doha ve Ankara arasında artan güvenlik iş birliğinin ortasında, Pazartesi günü Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Aden Adde Uluslararası Havalimanı’na iniş yapmıştı. Uçuş verileri ve yerel raporlar, uçağın Somali’ye hareket etmeden önce Kayseri ve Ankara’daki askeri tesislerde duraklama yaptığını göstermişti.

#2
Foto - Türkiye’nin "Biz varken kimseden korkmayın" dediği ülkede gizemli hareketlilik! Katar uçağı, 185 kilometrelik dev Türk radarlarını indirdi

Şubat ayının başında da Somali’nin Mogadişu şehri üzerinde alçak uçuş yaparken görüntülenen F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının Türkiye’ye ait olduğu iddia edilmişti.

#3
Foto - Türkiye’nin "Biz varken kimseden korkmayın" dediği ülkede gizemli hareketlilik! Katar uçağı, 185 kilometrelik dev Türk radarlarını indirdi

Türkiye, Mogadişu’da uzay istasyonu ve test merkezi kurulumunda sona geldi. Ayrıca Somali’de deniz üssü de kurulacak. 185+ kilometre menzilli radar, Somali’deki Türk Uzay Limanı ve Test Atış Alanı’nın hava emniyeti için kullanılacak.

#4
Foto - Türkiye’nin "Biz varken kimseden korkmayın" dediği ülkede gizemli hareketlilik! Katar uçağı, 185 kilometrelik dev Türk radarlarını indirdi

ASELSAN tarafından geliştirilen ALP 100-G Alçak İrtifa Radar Sistemi’nin sözleşmesi 2019 yılında imzalanmıştı. Sistem, Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) teknolojisine sahip bulunuyor. ASELSAN’ın ölçeklenebilir S-Bant radar ailesinin bir üyesi olan sistem, kara konuşlu hava savunma sistemleri için ana arama radarı olarak görev yapabiliyor ve uzun menzilli radarlar için tamamlayıcı unsur olarak kullanılabiliyor. ALP 100-G, AESA teknolojisi sayesinde hava tehditlerini üç boyutlu olarak takip edebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!
Dünya

Meksika’da kartel lideri öldürüldü: Dünya bu operasyonu konuşuyor!

Meksika ordusu, "El Mencho" lakaplı uyuşturucu baronu Nemesio Oseguera'yı düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirdi. ABD'nin..
Ramazan coşkusu zirveye çıktı! "İstiklal caddesi değil, Esenler!"
Oruç

Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!”

Esenler Belediyesi, mübarek Ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak için Davutpaşa Caddesi'ni adeta bir ışık bahçesine çevirdi. Ramazan ruhu..
İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi
Gündem

İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi

Bölgede sular durulmazken, Siyonist İsrail ve ABD ile gerilimin tırmandığı bir süreçte dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Suud..
Belçika'dan ABD Büyükelçisine sert tepki! İfade özgürlüğüne "seyahat yasağı" ile pranga vurulamaz!
Gündem

Belçika'dan ABD Büyükelçisine sert tepki! İfade özgürlüğüne "seyahat yasağı" ile pranga vurulamaz!

Belçika ile ABD arasında patlak veren "Yahudi sünnetçi" ve "Hitler benzetmesi" krizi diplomatik bir savaşa dönüştü. ABD'nin Brüksel Büyükelç..
Cennet koyu betona boğdular
Gündem

Cennet koyu betona boğdular

Taksim Gezi Parkı’nda sökülen 3-5 ağacı bahane ederek Türkiye’yi ateşe vermeye kalkışan Gezici vandallara her türlü desteği veren sözde doğa..
Emniyetin içine sızan "Casper" hainlerine darbe! Uyuşturucu baronlarına bilgi satan rüşvetçi polisler adalete teslim edildi!
Gündem

Emniyetin içine sızan "Casper" hainlerine darbe! Uyuşturucu baronlarına bilgi satan rüşvetçi polisler adalete teslim edildi!

Kamuoyunda "Casperlar" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen dev soruşturmada, devletin mahrem bilgilerini uyuştu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23