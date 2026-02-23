Türkiye’nin “Biz varken kimseden korkmayın” dediği ülkede gizemli hareketlilik! Katar uçağı, 185 kilometrelik dev Türk radarlarını indirdi
Doha, Ankara ve Mogadişu hattında artan güvenlik iş birliği kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilen ALP 100-G alçak irtifa radar sistemi Somali’nin başkentine sevk edildi. Katar Hava Kuvvetleri’ne ait dev nakliye uçağıyla taşınan sistemin, Somali’de kurulan Türk Uzay Limanı ve deniz üssünün hava emniyetini sağlamak amacıyla kullanılacağı bildirildi. AESA teknolojisine sahip olan bu yerli radar sistemi, bölgedeki hava tehditlerini üç boyutlu olarak takip ederek dost unsurlar için tam koruma kalkanı oluşturacak.