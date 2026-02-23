Türkiye’nin “Biz varken kimseden korkmayın” dediği ülkede gizemli hareketlilik! Katar uçağı, 185 kilometrelik dev Türk radarlarını indirdi

ASELSAN tarafından geliştirilen ALP 100-G Alçak İrtifa Radar Sistemi’nin sözleşmesi 2019 yılında imzalanmıştı. Sistem, Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) teknolojisine sahip bulunuyor. ASELSAN’ın ölçeklenebilir S-Bant radar ailesinin bir üyesi olan sistem, kara konuşlu hava savunma sistemleri için ana arama radarı olarak görev yapabiliyor ve uzun menzilli radarlar için tamamlayıcı unsur olarak kullanılabiliyor. ALP 100-G, AESA teknolojisi sayesinde hava tehditlerini üç boyutlu olarak takip edebiliyor.