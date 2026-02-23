  • İSTANBUL
Ferhat Gündoğdu sessizliğini bozdu: İptal edilen golle ilgili ilk açıklama!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ferhat Gündoğdu sessizliğini bozdu: İptal edilen golle ilgili ilk açıklama!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Konyaspor-Galatasaray maçında iptal edilen gol hakkında sessizliğini ilk kez bozdu.

Süper Lig'deki Konyaspor-Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların iptal edilen golünün yankıları sürüyor.

Galatasaray ve TFF kanadının karşılıklı açıklamaları sonrası bir hamle de MHK'dan geldi.

Başkan Ferhat Gündoğdu, sarı-kırmızılıların iptal edilen golüyle ilgili konuştu.

"BOEY RAKİBİNİ AÇIKÇA ENGELLİYOR"

Söz konusu pozisyonla ilgili Beyaz TV'ye açıklamalar yapan Ferhat Gündoğdu şunları söyledi:

Boey rakibinin topla oynama becerisini açıkça engelliyor.

VAR protokolü bu gibi durumlarda OFR (Sahada inceleme) yapılmasını istiyor.

Ferhat Gündoğdu'nun bu sözleri kısa süre içerisinde gündem oldu.

Galatasaraylı pek çok taraftar ise bu sözlere sert tepki gösterdi./ kaynak: haber7

