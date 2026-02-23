Deposunu bugün doldurmayan bin pişman olacak! Akaryakıta gece yarısı kallavi zam var
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; salı günü motorin fiyatlarına kallavi zam bekleniyor.
Motorine 2 lira 40 kuruş zam geleceği öğrenildi.
Peki, 23 Şubat 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte yeni haftadan üç büyükşehirde pompa fiyatlarına yansıyan rakamlar...
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 57.17 TL Motorin litre fiyatı: 57.89 TL LPG litre fiyatı: 30.29 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 57.00 TL Motorin litre fiyatı: 57.74 TL LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 58.10 TL Motorin litre fiyatı: 59.02 TL LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 58.37 TL Motorin litre fiyatı: 59.30 TL LPG litre fiyatı: 30.09 TL
