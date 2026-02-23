  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak Gizli işarete dikkat: İyi elma nasıl anlaşılır? O ilimizde obruk alarmı büyüyor! Bu gidişle yerleşim yerlerine ulaşacak Emeklilik hayali kabusa dönüşmesin: 'Hatır’ diye sahte sigorta yaptıranların vay haline! Satış rekoru kıran uygun fiyatlı tavuk markası isyan ettirdi! İçinden zehir çıktı Mete Yarar 'burası çok kritik' diyerek canlı yayında açıkladı: Türk helikopterleri, İHA'lar, tanklar ülkeye girdi Ferhat Gündoğdu sessizliğini bozdu: İptal edilen golle ilgili ilk açıklama! AK Parti, kapının önüne koymak için harekete geçmişti! Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun mahrem yazışması mahkemeye sunuldu: O dudaklarını yerim Asırlardır değişmeyen lezzet! 8 saat pişiyor, davulla haber veriliyor Deposunu bugün doldurmayan bin pişman olacak! Akaryakıta gece yarısı kallavi zam var
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Deposunu bugün doldurmayan bin pişman olacak! Akaryakıta gece yarısı kallavi zam var
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Deposunu bugün doldurmayan bin pişman olacak! Akaryakıta gece yarısı kallavi zam var

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; salı günü motorin fiyatlarına kallavi zam bekleniyor.

#1
Foto - Deposunu bugün doldurmayan bin pişman olacak! Akaryakıta gece yarısı kallavi zam var

Motorine 2 lira 40 kuruş zam geleceği öğrenildi.

#2
Foto - Deposunu bugün doldurmayan bin pişman olacak! Akaryakıta gece yarısı kallavi zam var

Peki, 23 Şubat 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte yeni haftadan üç büyükşehirde pompa fiyatlarına yansıyan rakamlar...

#3
Foto - Deposunu bugün doldurmayan bin pişman olacak! Akaryakıta gece yarısı kallavi zam var

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 57.17 TL Motorin litre fiyatı: 57.89 TL LPG litre fiyatı: 30.29 TL İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 57.00 TL Motorin litre fiyatı: 57.74 TL LPG litre fiyatı: 29.69 TL

#4
Foto - Deposunu bugün doldurmayan bin pişman olacak! Akaryakıta gece yarısı kallavi zam var

Ankara akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 58.10 TL Motorin litre fiyatı: 59.02 TL LPG litre fiyatı: 30.17 TL

#5
Foto - Deposunu bugün doldurmayan bin pişman olacak! Akaryakıta gece yarısı kallavi zam var

İzmir akaryakıt fiyatları: Benzin litre fiyatı: 58.37 TL Motorin litre fiyatı: 59.30 TL LPG litre fiyatı: 30.09 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan’ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat’a doğal gaz için ilk adım atıldı
Gündem

Başkan’ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat’a doğal gaz için ilk adım atıldı

MHP Antalya Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Abdurrahman Başkan’ın, 25.12.2025 t..
Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?
Gündem

Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?

Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen bir Hıristiyan cenazesinde tabutun başında horon tepen kalabalık sosyal medyada gündem oldu. O anl..
Pakistan'ın saldırıları sonrası Afganistan'dan ilk açıklama!
Dünya

Pakistan'ın saldırıları sonrası Afganistan'dan ilk açıklama!

Pakistan'ın, Afganistan'ın Paktika ve Nangarhar vilayetlerine düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. Afganis..
ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki
Dünya

ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin “İsrail’in Orta Doğu’nun tamamını ele geçirmesinin kabul edilebilir olabileceği” yönündeki sözl..
Şanlıurfa'da tansiyon yükseldi: Sokaklar savaş alanına döndü, 17 yaralı!
Gündem

Şanlıurfa'da tansiyon yükseldi: Sokaklar savaş alanına döndü, 17 yaralı!

ŞANLIURFA’da art arda patlak veren aile kavgaları şehri adeta alarma geçirdi. VİRANŞEHİR ve YARDIMCI mahallelerinde çıkan taşlı, sopalı ve b..
Savcı Sayan: Kürtler ateist Apo’yu değil de Görmez Hoca’yı takip etseydi…
Gündem

Savcı Sayan: Kürtler ateist Apo’yu değil de Görmez Hoca’yı takip etseydi…

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in Ramazan ve Oruç üzerine konuştuğu videoyu yayınlayarak ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23