Emeklilik hayali kabusa dönüşmesin: 'Hatır’ diye sahte sigorta yaptıranların vay haline!
‘Dost hatırı’ diyerek kağıt üzerinde yapılan sahte sigortalar, hem emekliliği yakıyor hem de devleti dolandırma suçundan hapis yolunu açıyor. SGK’nın sıkı denetimiyle son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edilirken, haksız alınan maaşlar faiziyle geri tahsil ediliyor. Hizmet dökümünde "K, Ş, S" harflerini görenler için ise tehlike çanları çalıyor. Peki, SGK prim ödemelerinde hangi hallerde emeklilik hakkı iptal ediliyor?