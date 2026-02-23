Emeklilik hayali kabusa dönüşmesin: 'Hatır’ diye sahte sigorta yaptıranların vay haline!

ÇALIŞMADAN KENDİNİ EMEKLİ OLARAK GÖSTERMEK SGK'nın en çok tespit ettiği aykırılıklardan biri çalışmadığı halde kendini sigortalı olarak göstermek. Hatır sigortası denilen sistemde çoğu zaman yakın bir akraba ya da tanıdığın yanında kendini çalışıyor gibi göstererek sigorta primleri yatırılıyor. Ancak gerçekten bu kişiler işe gitmiyor. İş yerine gidilmemesi halinde hizmet dökümünde fiilli çalışma olmaması emekliliğin iptal edilme yoluna gidilmesine neden oluyor. İş veren ile sigortalı arasındaki ilişki, çalışan kişilerin belirlenen tarihlerde gerçekten çalışıp çalışmadığı, işyerinin gerçekte faaliyet gösterip göstermediği sahte sigortalılığında tespitinde önemli kriterler oluyor.