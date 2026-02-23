  • İSTANBUL
Emeklilik hayali kabusa dönüşmesin: 'Hatır’ diye sahte sigorta yaptıranların vay haline!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

‘Dost hatırı’ diyerek kağıt üzerinde yapılan sahte sigortalar, hem emekliliği yakıyor hem de devleti dolandırma suçundan hapis yolunu açıyor. SGK’nın sıkı denetimiyle son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edilirken, haksız alınan maaşlar faiziyle geri tahsil ediliyor. Hizmet dökümünde "K, Ş, S" harflerini görenler için ise tehlike çanları çalıyor. Peki, SGK prim ödemelerinde hangi hallerde emeklilik hakkı iptal ediliyor?

Helal rızık ve alın teri yerine hileli yollara başvurarak emeklilik hayali kuranlar, SGK’nın radarına takılıyor. Kamuoyunda "hatır sigortası" olarak bilinen; bir yakının yanında çalışmadığı halde sigortalı görünme sahtekarlığı, binlerce vatandaşı mağduriyetin eşiğine getirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fiili çalışma olmaksızın yatırılan primleri "sahte" kabul ederek tek tek iptal ediyor. Tespit edilen usulsüzlüklerde sadece emeklilik hakkı yanmakla kalmıyor, bugüne kadar ödenen tüm maaşlar ve sağlık giderleri yasal faiziyle birlikte "kul hakkı ve devlet malı" adına geri alınıyor.

Milyonlarca kişi çalışma yaşamları boyunca emeklilik hayali kurar. Ancak, bazı durumlarda bu hayal tamamen ortadan kalkabilir. İş yerlerinin sahte sigorta gibi hukuksuz yöntemlere başvurması, akraba hatırı ile kâğıt üzerinde sigorta yapılması, prim günlerinin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi emeklilik iptaline neden olabiliyor. SGK ise bu tür aykırılıklara göz açtırmıyor. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, usulsüz durumlarla karşılaşılması halinde emeklilik hakkı iptal edilerek ödenen ücretler faizi ile geri alınabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık kapsamında son 5 yıl içinde yaklaşık 650 bin kişinin emekliliğini iptal etti. Hukuksuz yollarla emekli olanlar için bazı durumlarda dolandırıcılık suçları kapsamında hapis cezası tehlikesi de verilebiliyor.

ÇALIŞMADAN KENDİNİ EMEKLİ OLARAK GÖSTERMEK SGK'nın en çok tespit ettiği aykırılıklardan biri çalışmadığı halde kendini sigortalı olarak göstermek. Hatır sigortası denilen sistemde çoğu zaman yakın bir akraba ya da tanıdığın yanında kendini çalışıyor gibi göstererek sigorta primleri yatırılıyor. Ancak gerçekten bu kişiler işe gitmiyor. İş yerine gidilmemesi halinde hizmet dökümünde fiilli çalışma olmaması emekliliğin iptal edilme yoluna gidilmesine neden oluyor. İş veren ile sigortalı arasındaki ilişki, çalışan kişilerin belirlenen tarihlerde gerçekten çalışıp çalışmadığı, işyerinin gerçekte faaliyet gösterip göstermediği sahte sigortalılığında tespitinde önemli kriterler oluyor.

HİZMET DÖKÜMÜNDE K, Ş VE S HARFLERİ NE ANLAMA GELİYOR? Hizmet dökümünde görülen K,Ş ve S harfleri emeklilik için oldukça önemli. Eğer hizmet dökümünüzde K (Kontrollü), Ş (Şüpheli) ve S (Sahte) harflerini görüyorsanız 'K' inceleme başladığını gösterir. 'Ş' varsa durum ciddidir. 'S' varsa geçmiş olsun; sigortanız iptal olur.

ÖDENEN MAAŞLAR FAZLASIYLA GERİ ALINABİLİYOR Öte yandan bu şekilde bir uygunsuzluğun tespit edilmesi halinde kişinin sigortalılık günleri ve maaş ödemeleri iptal edilebiliyor. Dahası ödenen maaşlar faizleri ile beraber geri alınabiliyor. Sahte sigortalılığın tespit edilmesi halinde hangi yaptırımlar uygulanabiliyor? Hukuksuzluğun tespit edilmesi halinde kişinin sigorta sicil numarası iptal edilir. İş yeri kayıt belgelerinin gereçsiz sayılması halinde idari para cezası uygulanır. SGK tarafından yapılan ödemeler kişilerden tahsis edilir. Gerçeğe aykırı belge düzenlenmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunulur.

