Asırlardır değişmeyen lezzet! 8 saat pişiyor, davulla haber veriliyor

Marka tescili alan ve ilçenin özgün yemeklerinden olan keşkek, meşhur İskilip dolmasından sonra kentin en uzun pişen ikinci yöresel yemeği olma özelliğini taşıyor. İlçedeki hemen hemen her evde hazırlanan keşkek yemeği, buğday yarması ve kemikli etin, domates, soğan, tereyağı ve çeşitli baharatlarla toprak çömlek içerisinde taş fırında uzun süre pişirilmesiyle hazırlanıyor. Sabah saatlerinde evlerde hazırlanan keşkekler, daha sonra ilçedeki fırınlara götürülüyor. Taş çömlek içerisinde saatlerce pişen keşkek, daha sonra fırınların açılmasıyla vatandaşlar tarafından teslim alınabiliyor. Vatandaşlar keşkeklerinin diğer vatandaşlarınkiyle karışmaması için çömleklerin üzerlerine isimlerini yazıyor. Keşkeğin yoğun ilgi görmesi en çok fırın sahiplerinin yüzünün güldürüyor. Yılda bir ay hizmet veren keşkek fırınları, bu ayı en karlı şekilde kapatmak için her türlü imkanı müşterilerine sağlamaya çalışıyor.