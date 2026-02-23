  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak Gizli işarete dikkat: İyi elma nasıl anlaşılır? O ilimizde obruk alarmı büyüyor! Bu gidişle yerleşim yerlerine ulaşacak Emeklilik hayali kabusa dönüşmesin: 'Hatır’ diye sahte sigorta yaptıranların vay haline! Satış rekoru kıran uygun fiyatlı tavuk markası isyan ettirdi! İçinden zehir çıktı Mete Yarar 'burası çok kritik' diyerek canlı yayında açıkladı: Türk helikopterleri, İHA'lar, tanklar ülkeye girdi Ferhat Gündoğdu sessizliğini bozdu: İptal edilen golle ilgili ilk açıklama! AK Parti, kapının önüne koymak için harekete geçmişti! Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun mahrem yazışması mahkemeye sunuldu: O dudaklarını yerim Asırlardır değişmeyen lezzet! 8 saat pişiyor, davulla haber veriliyor Deposunu bugün doldurmayan bin pişman olacak! Akaryakıta gece yarısı kallavi zam var
Gıda
8
Yeniakit Publisher
Asırlardır değişmeyen lezzet! 8 saat pişiyor, davulla haber veriliyor
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Asırlardır değişmeyen lezzet! 8 saat pişiyor, davulla haber veriliyor

Çorum’un İskilip ilçesinde Ramazan ayının simgesi haline gelen keşkek 8 saat taş fırında pişiyor. İftara dakikalar kala çalınan davul, yemeğin hazır olduğunu tüm ilçeye duyuruyor.

#1
Foto - Asırlardır değişmeyen lezzet! 8 saat pişiyor, davulla haber veriliyor

Çorum’un İskilip ilçesinde Ramazan ayı, fırınlardan yükselen keşkek kokusu asırlık bir geleneği yaşatıyor. İskilip'in her mahallesinde bulunan keşkek fırınları, yüzyıllardır devam eden geleneğe şahitlik etmeye devam ediyor. İftar saatinde fırınların önünde toplanan vatandaşlar, keşkek yemeği ile damaklarını şenlendiriyor. UNESCO'nun Müşahhas Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan keşkeğin 8 saatlik lezzet yolculuğu iftar sofralarında sonlanıyor.

#2
Foto - Asırlardır değişmeyen lezzet! 8 saat pişiyor, davulla haber veriliyor

Marka tescili alan ve ilçenin özgün yemeklerinden olan keşkek, meşhur İskilip dolmasından sonra kentin en uzun pişen ikinci yöresel yemeği olma özelliğini taşıyor. İlçedeki hemen hemen her evde hazırlanan keşkek yemeği, buğday yarması ve kemikli etin, domates, soğan, tereyağı ve çeşitli baharatlarla toprak çömlek içerisinde taş fırında uzun süre pişirilmesiyle hazırlanıyor. Sabah saatlerinde evlerde hazırlanan keşkekler, daha sonra ilçedeki fırınlara götürülüyor. Taş çömlek içerisinde saatlerce pişen keşkek, daha sonra fırınların açılmasıyla vatandaşlar tarafından teslim alınabiliyor. Vatandaşlar keşkeklerinin diğer vatandaşlarınkiyle karışmaması için çömleklerin üzerlerine isimlerini yazıyor. Keşkeğin yoğun ilgi görmesi en çok fırın sahiplerinin yüzünün güldürüyor. Yılda bir ay hizmet veren keşkek fırınları, bu ayı en karlı şekilde kapatmak için her türlü imkanı müşterilerine sağlamaya çalışıyor.

#3
Foto - Asırlardır değişmeyen lezzet! 8 saat pişiyor, davulla haber veriliyor

İlçede keşkek fırını işleten Ayşe Sarıdoğan, "Bu bizim Ramazan'da olmazsa olmazımız. Her evde olur. Biz bunu sabah erkenden hazırlarız. Her şeyini koyarız. Herkes bunu hazırladıktan sonra ilçedeki fırınlara verir" dedi.

#4
Foto - Asırlardır değişmeyen lezzet! 8 saat pişiyor, davulla haber veriliyor

İlçede keşkek fırını işleten Sabri Çiçekçi de, "Ramazan keşkeği, İskilip'te iftar sofralarının olmazsa olmazı. Keşkek, ülkenin birçok yerinde yapılıyor ama burada uygulama alanı çok farklı. Bizim için gastronomik değerinden çok kültürü çok daha önemli. Sadece Ramazan'ın ve iftar sofralarının olmazsa olmazı olduğu için Ramazan ayımıza çok farklı bir anlam katıyor. Keşkek fırınlarının kapılarının açıldığı saatlerde ortalıkta bir heyecan, koşuşturma olur. Orada Ramazan'ın bu koşturmacasını çok rahat hissedebiliyorsunuz.

#5
Foto - Asırlardır değişmeyen lezzet! 8 saat pişiyor, davulla haber veriliyor

Hanımlar için bir sosyalleşme ortamı sunuyor. Kadınlar sabahları fırınlara keşkeklerini bıraktığında ya da akşam almaya geldiklerinde sohbet ortamı oluşturuyorlar. Birbirileriyle muhabbet ediyorlar. Bazen keşkek fırınında bazı hanımların oturup kaldıklarını bile görülebilir. Gastronomik olarak da çok kıymetli. İçerisinde yapay hiçbir şey yok. Ham bir buğday, et, yağ, domates ya da salça ve tuzun ötesinde hiçbir şey olmadığı için oldukça besleyici ve mideyi rahat tutar. Büyük de bir kolaylık, hanımlar akşam ne pişireceğini düşünmez" diye konuştu.

#6
Foto - Asırlardır değişmeyen lezzet! 8 saat pişiyor, davulla haber veriliyor

İlçede yaşayan Kadir Kumcu ise, "Keşkek Ramazan aylarında memleketimizin vaz geçilmez bir iftar yemeği. Sabah hazırlarız, saat 07.00 gibi keşkek fırınına herkes gelir. İftara doğru da davul sesleriyle birlikte İskilip'teki tüm keşkek fırınları açılır. Davul sesleri bize keşkeklerin piştiğini gösterir. Böyle bir geleneğimiz var" şeklinde konuştu.

#7
Foto - Asırlardır değişmeyen lezzet! 8 saat pişiyor, davulla haber veriliyor

İlçe sakinlerinden Fatih Salli, "Geceden hanımlar keşkeğin içini hazırlar. Toprak çömleklerle fırına bırakırız. Saat, 08.30 gibi fırına girer. Akşam 17.30'da top atışıyla ve davul sesleriyle birlikte fırınlar açılır. Keşkek bizim Ramazan'da olmazsa olmazımızdır" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan’ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat’a doğal gaz için ilk adım atıldı
Gündem

Başkan’ın ısrarlı takibi sonuç verdi: Manavgat’a doğal gaz için ilk adım atıldı

MHP Antalya Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Abdurrahman Başkan’ın, 25.12.2025 t..
Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?
Gündem

Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?

Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen bir Hıristiyan cenazesinde tabutun başında horon tepen kalabalık sosyal medyada gündem oldu. O anl..
Pakistan'ın saldırıları sonrası Afganistan'dan ilk açıklama!
Dünya

Pakistan'ın saldırıları sonrası Afganistan'dan ilk açıklama!

Pakistan'ın, Afganistan'ın Paktika ve Nangarhar vilayetlerine düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. Afganis..
ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki
Dünya

ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin “İsrail’in Orta Doğu’nun tamamını ele geçirmesinin kabul edilebilir olabileceği” yönündeki sözl..
Şanlıurfa'da tansiyon yükseldi: Sokaklar savaş alanına döndü, 17 yaralı!
Gündem

Şanlıurfa'da tansiyon yükseldi: Sokaklar savaş alanına döndü, 17 yaralı!

ŞANLIURFA’da art arda patlak veren aile kavgaları şehri adeta alarma geçirdi. VİRANŞEHİR ve YARDIMCI mahallelerinde çıkan taşlı, sopalı ve b..
Savcı Sayan: Kürtler ateist Apo’yu değil de Görmez Hoca’yı takip etseydi…
Gündem

Savcı Sayan: Kürtler ateist Apo’yu değil de Görmez Hoca’yı takip etseydi…

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in Ramazan ve Oruç üzerine konuştuğu videoyu yayınlayarak ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23