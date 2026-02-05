Türkiye’nin arka arkaya gelen hamleleri İsrail’in paçalarını tutuşturdu! “Zoru başardılar” diyerek itiraf ettiler

ABD'nin bölge ülkeleri nezdinde eskisi kadar güvenilir görülmediğine işaret eden Lindenstrauss, Türkiye'nin son dönemdeki iş birlikleri ve savunma ihracatları sayesinde hem Batı hem de Doğu için "güvenilir bir liman" konumuna yükseldiğini dile getirdi. Gazze konusuna da değinen İsrailli uzman, Türkiye ve Mısır'ın bu alandaki iş birliğini sürdürme iradesini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Eylül ayında iki ülkenin 13 yıl aradan sonra ortak tatbikat yapmasının da Tel Aviv'de yakından izlendiğini aktaran Lindenstrauss, "Ankara'nın bu adımlarla İsrail'e vermek istediği mesajın dikkatle okunması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.