Türkiye’nin arka arkaya gelen hamleleri İsrail’in paçalarını tutuşturdu! “Zoru başardılar” diyerek itiraf ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ve Suudi Arabistan ziyaretleri, İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Tel Aviv merkezli Yedioth Ahronoth gazetesi, Türkiye'nin attığı adımların dikkat çekici olduğunu yazarken, gazeteye açıklamada bulunan Yahudi uzman Galia Lindenstrauss, Türkiye'nin son dönemdeki hamleleri sayesinde hem Batı hem de Doğu için 'güvenilir bir liman' konumuna yükseldiğini dile getirdi.