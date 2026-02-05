  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya'dan beklenmedik çağrı: Türkiye buna karşı çıkmalı Yusuf Akçiçek işi çözülecek! Al Hilal'in son teklifi ne? Beşiktaş'ın Amir'i bu gece geliyor! Son gün bombası patlayacak? Beklenmedik hamle bu mu? Sürpriz sever Galatasaray! Sacha Boey mi? İklim krizi hortumları çoğalttı: Türkiye’de artış yüzde 60 Türkiye’nin arka arkaya gelen hamleleri İsrail’in paçalarını tutuşturdu! “Zoru başardılar” diyerek itiraf ettiler Gönül Dağı'nda beklenmedik bölüm şaşırtacak! Yeni Tip Ağıtçılık İşinde... Türkiye'ye 'hadi oradan' dedirten İsrail teklifi Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşıldı: Bakan Ersoy'un vizyonu kültür ve sanatta rekorları getirdi... Türkiye’nin F-16 hamlesinden sonra dünya bu karara kilitlendi! Gökyüzünün canavarı Rafale’de büyük sürpriz
Spor
5
Yeniakit Publisher
Beşiktaş'ın Amir'i bu gece geliyor! Son gün bombası patlayacak?
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Beşiktaş'ın Amir'i bu gece geliyor! Son gün bombası patlayacak?

Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'tan bir hamle daha geldi. Siyah-beyazlılar Amir Murillo'yu bu gece İstanbul'a getirecek.

#1
Foto - Beşiktaş'ın Amir'i bu gece geliyor! Son gün bombası patlayacak?

Marsilya'da kadro dışı bırakılan Amir Murillo Beşiktaş'ın gündeminde..

#2
Foto - Beşiktaş'ın Amir'i bu gece geliyor! Son gün bombası patlayacak?

Son maçlardaki performans düşüklüğü ve "isteksiz tavırları" nedeniyle De Zerbi tarafından yedek takıma gönderilen 29 yaşındaki oyuncu için ayrılık çanları çaldı.

#3
Foto - Beşiktaş'ın Amir'i bu gece geliyor! Son gün bombası patlayacak?

Tam bu noktada ise araya Beşiktaş girdi. Beşiktaş kadro dışı bırakılan Amir Murillo ile anlaşma sağladı.

#4
Foto - Beşiktaş'ın Amir'i bu gece geliyor! Son gün bombası patlayacak?

Amir Murillo'nun Beşiktaş’la resmi sözleşmeyi imzalamak ve sağlık kontrolünden geçmek için bu gece İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni
Gündem

Karakutu çözüldü! İşte Libya uçağının Ankara'da düşme nedeni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesiyle ilgili olarak karakutunun çözümle..
CHP'li belediye başkanından skandal sözler!
Siyaset

CHP'li belediye başkanından skandal sözler!

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin, Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı'na yönelik skandal sözleri olay oldu.
Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu
Sosyal Medya

Anadolu insanının kocaman yüreği izleyenleri gözyaşına boğdu

Sosyal medyada paylaşılan bir sosyal deney, modern dünyanın unuttuğu o kadim Anadolu irfanını ve misafirperverliğini yeniden hatırlattı. Söz..
HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu
Gündem

HAYTAP Başkanından skandal sözler! Çocuk ölümleri pireyi deve yapmaktır diyerek kan dondurdu

Türkiye'de başıboş köpek sorunu nedeniyle can veren evlatlarımızın acısı henüz tazeyken, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı'ndan vi..
Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti
Dünya

Zelenski Ukrayna'nın askeri kayıplarını açıkladı: 55 bin asker hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın dördüncü yılında cephede hayatını kaybeden asker sayısını ilk kez resmi olarak paylaştı. ..
Orta Doğu’da Savaş yaklaşıyor mu? Hollanda ve Fransa İsrail Uçuşlarını Durdurdu
Gündem

Orta Doğu’da Savaş yaklaşıyor mu? Hollanda ve Fransa İsrail Uçuşlarını Durdurdu

Orta Doğu’da tansiyonun zirve yapmasıyla birlikte havacılık sektöründe "kırmızı alarm" verildi. Hollanda merkezli havayolu şirketi KLM ve Fr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23