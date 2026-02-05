Beşiktaş'ın Amir'i bu gece geliyor! Son gün bombası patlayacak?
Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'tan bir hamle daha geldi. Siyah-beyazlılar Amir Murillo'yu bu gece İstanbul'a getirecek.
Marsilya'da kadro dışı bırakılan Amir Murillo Beşiktaş'ın gündeminde..
Son maçlardaki performans düşüklüğü ve "isteksiz tavırları" nedeniyle De Zerbi tarafından yedek takıma gönderilen 29 yaşındaki oyuncu için ayrılık çanları çaldı.
Tam bu noktada ise araya Beşiktaş girdi. Beşiktaş kadro dışı bırakılan Amir Murillo ile anlaşma sağladı.
Amir Murillo'nun Beşiktaş’la resmi sözleşmeyi imzalamak ve sağlık kontrolünden geçmek için bu gece İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
