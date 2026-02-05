İsrail'in eski genelkurmay başkanından siyonistleri kızdıracak itiraf: Bu nazizm gibi

Ya'alon, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'i kastederek, "Hiçbir Yahudi terörist tutuklanmadı, tıpkı diğer birçok vakada olduğu gibi. Çünkü İsrail polisi hüküm giymiş bir suçlu, ırkçı ve faşist bir Kahanist tarafından kontrol ediliyor" dedi.