İsrail'in eski genelkurmay başkanından siyonistleri kızdıracak itiraf: Bu nazizm gibi
İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Moshe Ya'alon, ülkesindeki Yahudi üstünlüğü düşüncesini Nazi ideolojisine benzetti.
Ya'alon, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda artan Yahudi yerleşimci şiddetini eleştirdi.
MepaNews'in aktardığına göre, "Yahudi teröristlerin ambulansların bölgeye ulaşmasını engelleyerek saldırıda yaralanan ve daha sonra hastaneye kaldırılan üç Filistinlinin tıbbi bakımını geciktirdiğini" söyleyen Ya'alon, "İsrail ordusunun kendisine olayın ele alındığını söylemesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığını" da sözlerine ekledi.
Ya'alon, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'i kastederek, "Hiçbir Yahudi terörist tutuklanmadı, tıpkı diğer birçok vakada olduğu gibi. Çünkü İsrail polisi hüküm giymiş bir suçlu, ırkçı ve faşist bir Kahanist tarafından kontrol ediliyor" dedi.
Ayrıca İsrail'in iç güvenlik teşkilatı Şin Bet'in de "Yahudi üstünlüğü düşüncesinin bir temsilcisi tarafından kontrol edildiğini" belirterek teşkilatın başına yeni atanan David Zini'ye atıfta bulundu.
Ya'alon ayrıca mevcut Savunma Bakanı Israel Katz'ı "Yahudi teröristlere karşı idari gözaltı uygulamasını engellemekle", Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i de "Filistinlilerin hayatlarını çekilmez hale getirmek ve topraklarını ellerinden alıp Yahudilerle doldurmak amacıyla yasa dışı yerleşimleri teşvik etmekle" eleştirdi.
"İsrail hükümetinde baskın hale gelen Yahudi üstünlüğü ideolojisinin Nazi ırk teorisini andırdığını" dile getiren Ya'alon, "bir sonraki İsrail hükümeti rotasını değiştirmediği takdirde Yahudi üstünlüğü ideolojisi devletimize yıkım getirecek" uyarısında bulundu.
Ya'alon'un söz konusu açıklamaları Filistinlilerle dayanışma amacıyla değil, İsrail devletinin karşı karşıya kaldığı ideolojik fikir ayrılığı sebebiyle yaptığı dikkat çekiyor.
İsrail ordusunda onlarca yıllık bir kariyeri olan Ya'alon 1982 Lübnan işgalinde, Filistin'deki intifadaların bastırılmasında ve 2014'teki Gazze savaşında yer aldı.
