Rusya'dan beklenmedik çağrı: Türkiye buna karşı çıkmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, "Türk tarafının ikili ilişkilere dış müdahale girişimlerine karşı çıkmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik iş birliğinin karşılıklı fayda sağladığını ve Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’daki enerji tüketicilerinin enerji güvenliğine somut katkı sunduğunu söyledi.
Interfax’ın haberine göre, Zaharova, Rusya-Türkiye ekonomik ilişkilerinin etkinliğine karşı çıkan çevrelerin, ikili ticaretin imkânlarını sınırlamaya çalıştığını belirtti.
Zaharova, Fransa Dışişleri Bakanı’nın Ankara ile Rusya’nın enerji gelirlerini azaltmaya yönelik çabaların ele alındığı yönündeki açıklamalarının Moskova tarafından bu çerçevede değerlendirildiğini ifade etti.
Rus tarafının, çok boyutlu Rusya-Türkiye ticari ve ekonomik iş birliğinin uzun süredir kanıtlanmış şekilde karşılıklı kazanç sağladığını ve özellikle Türkiye ile Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarına dayalı arz güvenliğine katkıda bulunduğunu düşündüğünü vurgulayan Zaharova, Türk tarafının da bu ortaklığın avantajlarını dikkate alarak dış müdahale girişimlerine açık ve net biçimde karşı çıkmasını beklediklerini söyledi.
